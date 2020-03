Bielsko-Biała przygotowało program pomocy dla firm i mieszkańców

Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski zapowiedział wsparcie dla przedsiębiorców i mieszkańców, aby poradzili sobie w sytuacji wywołanej przez koronawirus. Program „Restart BB 2020” obejmuje bezpieczeństwo, pomoc dla przedsiębiorców i inwestycje.

"W dobie epidemii większość branż ma problemy, a część nie zarabia wcale. W związku z tym chciałbym przedstawić projekt, który ma za zadanie zapewnić wsparcie w sytuacji kryzysowej. To pomoc skierowana do was bezpośrednio z samorządu i mam nadzieję, że dzięki tym rozwiązaniom dacie radę przetrwać, a w przyszłości - ponownie rozwinąć skrzydła" - poinformował Klimaszewski.

Prezydent wskazał, że realizacja programu będzie oznaczała wzrost zadłużenia miasta, ale zaznaczył, iż powstał on "w poczuciu odpowiedzialności za lokalny rynek pracy oraz z troski o przedsiębiorców i mieszkańców". Samorządowiec na razie nie podał żadnych kwot.

Program "Restart BB 2020" opiera się na trzech filarach. "Bezpieczeństwo" oznacza przede wszystkim zaopatrywanie w środki ochrony pracowników służby zdrowia, policjantów, strażaków i strażników miejskich oraz szczególną organizację pracy urzędu miejskiego, umożliwiającą załatwienie większości urzędowych spraw za pomocą Internetu.

Wsparciem dla przedsiębiorców działających w lokalach należących do miasta będzie m.in. możliwość ubiegania się w okresie od kwietnia do czerwca br. o zmniejszenie stawki miesięcznego czynszu do poziomu 1 zł netto oraz 60-dniowy termin płatności.

Prezydent zapowiedział, że trzecim filarem będą inwestycje miejskie, które nie zostaną ograniczone. "Pół miliarda złotych przeznaczone w miejskim budżecie na wydatki inwestycyjne to kwota, dzięki której nie tylko nastąpi dalszy rozwój miejskiej infrastruktury, ale dodatkowo wsparty zostanie lokalny rynek pracy" - podał samorządowiec.

W Bielsku-Białej mieszka ponad 170 tys. osób.