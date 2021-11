Bielsko-Biała: Trzy firmy chcą się podjąć modernizacji parku przy Ratuszu

Trzy firmy stanęły do przetargu ogłoszonego przez bielski urząd miejski, który ma wyłonić wykonawcę modernizacji parku przy Ratuszu. Samorząd skłonny jest przeznaczyć na to 1,9 mln zł. Oferty, które zostały otwarte, opiewają na kwoty od 2,48 do 2,9 mln zł.

Magistrat analizuje oferty. Nie została na razie podjęta decyzja o przyjęciu jednej z propozycji lub o unieważnieniu przetargu.

Ratusz podał, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania 1,9 mln zł. Po otwarciu ofert okazało się, że najniższa opiewa na niespełna 2,48 mln zł, a najwyższa - na 2,9 mln zł.

Park przy Ratuszu, w zamierzeniu władz miasta, ma zostać gruntownie zmodernizowany. Zniknąć ma zieleń o małej wartości kompozycyjnej oraz zdrowotnej, a także zbędne elementy dawnej infrastruktury. Posadzona zostanie nowa roślinność, a trawniki będą zrekultywowane. Zamontowane zostaną elementy małej architektury, w tym altana nawiązująca stylem architektonicznym do charakteru oraz historii miejsca, z przeznaczeniem m.in. na koncerty.

Renowacji doczeka się pomnik Konfederatów Barskich, głaz narzutowy oraz współczesna rzeźba przedstawiająca akrobatę. Zmodernizowane zostanie istniejące oświetlenie parkowe. Renowacji poddany ma być mur przeciwpowodziowy, który chroni ten teren przed rzeką Białą. Plany przewidują też wykonanie przykryć na wejścia do szczeliny przeciwlotniczej oraz bunkra.

Według urzędników wykonawca, z którym podpisana zostanie umowa, będzie miał 6 miesięcy na wykonanie zadania.

Park znajduje się w ścisłym centrum miasta, tuż za wzniesionym u schyłku XIX w. neorenesansowym Ratuszem.

