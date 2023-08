Bielsko-Biała: W centrum otwarto zrewitalizowany pl. Wojska Polskiego

Po rewitalizacji oficjalnie otwarto we wtorek jeden z głównych placów w Bielsku-Białej – pl. Wojska Polskiego. Całkowicie zmienił on swoje przeznaczenie. Przed przebudową pełnił funkcję parkingu, obecnie będzie to miejsce spotkań i wydarzeń kulturalnych.

Magistrat podał, że rewitalizacja kosztowała 22 mln zł.

Plac w centrum miasta całkowicie zmienił oblicze. Zamiast parkingu powstała przestrzeń, gdzie można organizować duże wydarzenia kulturalne. Jest to też trakt spacerowy. Posadzonych zostało blisko 70 drzew i krzewy. Zamontowano nowe oświetlenie, ławki i fortepian zewnętrzny. Na brzegu fontanny zasiadły dwie żaby, które nawiązują podobnych, jakie zdobią portal jednej z kamienic przy rynku. Na placu pojawią się ogródki gastronomiczne.

Do placu prowadzi przebudowywana ul. Cyniarska. Przywrócony został jej historyczny przebieg. Wzdłuż niej powstał parking. Posadzono drzewa.

Prace trwały od jesieni 2021 r. Pierwotnie miały się zakończyć jeszcze przed upływem 2022 r. Wykonawcy plany początkowo krzyżowały prace archeologiczne, a potem pogoda.

Plac Wojska Polskiego jest jednym z głównych miejsc w Bielsku-Białej. Został wytyczony w 1723 r. jako główny rynek lokowanej wówczas Białej Krakowskiej. Później stał się jednym z dwóch głównych rynków tego miasta. Najstarsze kamienice pochodzą z początku XIX w. Przy nim stoi m.in. dawny ratusz bialski oraz secesyjna kamienica Pod Żabami.

