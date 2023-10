Bielsko-Biała: W listopadzie finał rewitalizacji amfiteatru w Lipniku

W listopadzie zakończona zostanie rewitalizacja leśnego amfiteatru w Lipniku, peryferyjnej dzielnicy Bielska-Białej. Wszystkie prace przebiegają terminowo – poinformował PAP rzecznik Nadleśnictwa Bielsko Tomasz Gawęda.

"Zgodnie z umową amfiteatr ma być gotowy w pierwszej połowie listopada. Prace są na tyle zaawansowane, że nic nie wskazuje, aby termin nie został dotrzymany. Listopad to miesiąc, w którym powinniśmy tę inwestycję zamknąć: nie tylko prace, ale również wszelkie odbiory. Firma ma nam przekazać gotowy amfiteatr" - powiedział Gawęda.

Amfiteatr, znajdujący się przy niebieskim szlaku turystycznym na Magurkę Wilkowicką, w zamierzeniach samorządu i leśników ma być miejscem wypoczynku oraz spotkań społecznych i kulturalnych. O jego remont zabiegali mieszkańcy Lipnika. Starali się na ten cel pozyskać fundusze między innymi z budżetu obywatelskiego, ale było to niemożliwe z przyczyn formalnych. Inwestycja przekraczała limity finansowe, a jednocześnie teren, na którym się znajduje, nie należy wyłącznie do gminy Bielsko-Biała, a między innymi także do nadleśnictwa.

Nadleśnictwo Bielsko, przy wsparciu finansowym samorządu, rozpoczęło rewitalizację w maju 2020 r. Pandemia spowodowała, że wystąpiły opóźnienia w pracach. Termin zakończenia, wyznaczony na jesień 2020 r. nie został dotrzymany. Był wielokrotnie przesuwany. Wykonawca uzasadniał opóźnienia m.in. skutkami pandemii, ostrą zimą i deszczową wiosną. Ostatecznie umowa została przez nadleśnictwo wypowiedziana jesienią 2021 roku.

Na przetarg, który wyłonił kolejnego wykonawcę, napłynęła tylko jedna oferta. Złożyła ją firma z Żywca, która wyceniła prace na 2,6 mln zł brutto. To więcej niż chcieli wydać inwestorzy. Bielscy radni na sesji 20 czerwca zgodzili się jednak dołożyć brakujące 1,8 mln zł i skończyć renowację.

Kamienny amfiteatr, przypominający nieco teatr grecki, zbudowany został na niewielkiej polanie w 1938 roku z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu. Niegdyś teren ten był oświetlony i stanowił centrum rekreacji.