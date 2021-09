Bielsko-Biała: Wybrano firmę, która przebuduje pl. Wojska Polskiego

Wykonawcę pierwszego etapu przebudowy jednego z głównych placów Bielska-Białej – Wojska Polskiego, wyłonił w poniedziałek w przetargu komunalny, bielski Miejski Zarząd Dróg. Prace powinny ruszyć jeszcze w tym roku. MZD podało, że wybrany wykonawca zażądał 17,6 mln zł.

Na przetarg wpłynęły trzy oferty. Opiewały na kwoty od 17,6 mln zł do 23,5 mln zł. MZD wybrało najniższą propozycję, którą złożyła firma z Warszawy.

Z dokumentacji przetargowej wynika, że pierwszy etap obejmuje roboty na placu, m.in. rozbiórkę podziemnych toalet publicznych i przebudowę samego placu. Wybudowana zostanie fontanna i nowe oświetlenie uliczne, ustawione elementy małej architektury, a także stworzony system zasilania dla urządzeń placu. Skorygowane zostanie położenie miejsc postojowych.

Docelowo nowa przestrzeń placu, który obecnie niemal w całości zajęty jest przez parkingi, ma zachęcać do wypoczynku i wspólnego uczestnictwa w kulturalnym i edukacyjnym życiu miasta. Całość ma nawiązywać do historycznego charakteru tej części Bielska-Białej. Przed połączeniem z Bielskiem stanowił on centralny plac Białej Krakowskiej.

Na placu powstaną trzy strefy. Pierwsza to obszar wzdłuż wschodniej i zachodniej pierzei placu. Powstaną tu dwa pasy o szerokości 10 metrów, w których zostaną posadzone drzewa. Elewacje budynków również ozdobią nasadzenia roślin pnących. Między frontami budynków a pasem drzew pojawią się chodniki dla pieszych, wzdłuż których będą mogły powstawać ogródki letnie. W drugiej strefie - bliżej centrum placu - powstanie pas szerokości 4 m, tworzący drogę pożarową do kamienic. Sąsiednią przestrzeń wypełni niska, płożąca zieleń otoczona płotkiem i elementami małej architektury.

Strefa trzecia to centralna część placu z dekoracyjną fontanną, elektronicznym fortepianem i stylizowanym zegarem. W posadzce zostanie zamocowana tablica informująca o historycznym położeniu ratusza, wagi miejskiej i pompy wodnej. Po północnej stronie placu posadzone zostaną nowe drzewa. Ta strefa to przestrzeń wielofunkcyjna przeznaczona do organizacji wydarzeń okolicznościowych, koncertów czy jarmarków, z możliwością okazjonalnej instalacji sceny.

Inwestycja obejmuje też przebudowę ul. Cyniarskiej. Przywrócony zostanie jej historyczny przebieg. Wzdłuż niej powstanie parking. Posadzone zostaną drzewa.

Nowy plac Wojska Polskiego ma zostać oddany do użytku w 2022 r.

Plac Wojska Polskiego jest jednym z głównych miejsc w Bielsku-Białej. Został wytyczony w 1723 r. jako główny rynek lokowanej wówczas Białej Krakowskiej. Później stał się jednym z dwóch głównych rynków tego miasta. Najstarsze kamienice pochodzą z początku XIX w. Przy nim stoi m.in. dawny ratusz bialski oraz secesyjna kamienica Pod Żabami.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl