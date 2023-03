Bielsko-Biała: Za ponad 22 mln zł odnowiony zostanie pawilon sportowy w Parku Włókniarzy

Odrestaurowany zostanie przedwojenny pawilon sportowy w popularnym wśród bielszczan parku Włókniarzy. Stanie się siedzibą międzypokoleniowego centrum aktywności i innowacji - podał bielski magistrat. Prace potrwają 17 miesięcy.

"Umowa z wykonawcą na zaprojektowanie i przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji pawilonu oraz znajdujących się obok kortów tenisowych wraz z otoczeniem została już zawarta. (…) Koszt inwestycji to 22,5 mln zł netto. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Międzypokoleniowe Centrum Aktywności i Innowacji oraz obiekt sportowy będą dostępne dla mieszkańców za 17 miesięcy" - zakomunikowała Emilia Klejmont z wydziału prasowego bielskiego urzędu miejskiego.

Po zakończeniu prac do pawilonu wprowadzi się FabLab należący do bielskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. To laboratorium technologiczne dysponujące m.in. drukarkami 3D i ramionami robotycznymi. Szkoli się na tym młodzież z zakresu przemysłu 4.0 i z nowoczesnych technologii. Tworzone będą też warunki sprzyjające m.in. do rozwoju technologicznego mikro firm, rozwijania indywidualnych umiejętności i potrzeb, szkolenia młodzieży i osób starszych czy restrukturyzacji zawodowej.

Idea międzypokoleniowości przedsięwzięcia przejawiała się będzie przez współpracę młodych z seniorami.

Poza przebudową pawilonu zagospodarowane zostaną, znajdujące się przy pałacyku, korty tenisowe. "Stanie tu całoroczny obiekt, w którym znajdą się korty do tenisa ziemnego i badmintona, boiska do minitenisa, a także część do aktywności ogólnorozwojowej. (…) Zlokalizowany zostanie też zewnętrzny kort tenisowy, który zimą będzie pełnił funkcję lodowiska" - podała Klejmont.

Adam Marszałek, prezes żywieckiej firmy Wodpol, z którą zawarta została umowa, powiedział, że jej pracownicy "jak najszybciej przystąpią do projektowania hali i rewitalizacji pałacyku". "Zgłoszenie, które mamy, pozwala nam rozpocząć roboty przygotowawcze i wyburzeniowe" - podał.

Pierwszy pawilon, zwany lodowym, został wzniesiony w południowej części parku w 1896 r. Pierwotnie był to drewniany budynek. Stał obok miejskiej ślizgawki. W 1928 r. został zastąpiony modernistycznym budynkiem autorstwa Alfreda Wiedermanna, który stoi do dziś.

