Bielsko-Bialskie TBS wybuduje dwa bloki; przybędzie 60 mieszkań

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zamierza w 2025 r. oddać do użytku dwa nowe budynki wielorodzinne, w których powstanie 60 mieszkań – poinformowała PAP prezes Towarzystwa Ewa Kamińska.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Szykujemy nowe inwestycje na 60 mieszkań przy ulicy Starzyńskiego. Będą to dwa budynki. Przygotowujemy w tej chwili dokumenty, by ogłosić przetarg na opracowanie dokumentacji. Do końca bieżącego roku chcemy mieć już pełny projekt. (…) Przy odpowiednim dofinansowaniu powinniśmy zakończyć wszystko w dwa lata i w 2025 roku wprowadzą się tam mieszkańcy" - powiedziała Ewa Kamińska.

Prezes przypomniała, że w styczniu bieżącego roku TBS oddał do użytku nowy blok z 30 mieszkaniami. Była to pierwsza od blisko 20 lat inwestycja Towarzystwa. Kosztowała około 9 mln zł i była sfinansowana z bezzwrotnych środków zewnętrznych z Funduszu Dopłat i Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, pieniędzy wyłożonych przez miasto, partycypacji mieszkańców oraz pieniędzy własnych TBS.

Bielsko-bialskie TBS jest spółką ze 100-procentowym udziałem gminy Bielsko-Biała. Jako właściciel zarządza obecnie 326 mieszkaniami w mieście.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl