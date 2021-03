Bieszczady: Na Wyspie Energetyk m.in. nowe domki dla turystów

Na znajdującej się na Jeziorze Solińskim Wyspie Energetyk zmodernizowana została infrastruktura turystyczna. Pojawiły się m.in. nowe domki, plac zabaw oraz czterogwiazdkowe pole campingowe.

Na Jeziorze Solińskim znajdują się trzy wyspy. Największa z nich - o powierzchni ok. 34 ha - to Wyspa Duża, zwana powszechnie Wyspą Energetyk należy ona do PGE Energia Odnawialna. Można się na nią dostać promem z Polańczyka.

Jak powiedział PAP rzecznik prasowy PGE Energia Odnawialna Maciej Gelberg, na turystów, którzy w tym roku przyjadą na wypoczynek w Bieszczady czekać będą m.in. nowe domki, czterogwiazdkowe pole campingowe z zapleczem sanitarnym i placem zabaw oraz świetlica.

"W ostatnim czasie na wyspie przeprowadziliśmy modernizacje całego zaplecza turystycznego wraz z siecią elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Wyremontowano domki typu Brda, przygotowano nowoczesne pole campingowe na 50 stanowisk, odnowiono też alejki oraz drogę dojazdową" - wyliczył.

Najważniejszą inwestycją była budowa ośmiu nowych, całorocznych domków o podwyższonym standardzie.

Jak zaznaczył Gelberg, modernizacja infrastruktury rozpoczęła się trzy lata temu. Dodał, że w planach jest też m.in. wybudowanie wieży widokowej, małego wyciągu orczykowego, boiska ze sztuczną nawierzchnią, sali konferencyjno-szkoleniowej i sauny.

Rzecznik podkreślił, że ponad 70 proc. powierzchni wyspy zajmuje las. "W pozostałej części znajdują się łąki oraz piaszczysto-skaliste plaże. Pośród sosen i brzóz stoją domki letniskowe. Obok nich jest pole campingowe, boisko do siatkówki, restauracja i dwie przystanie żeglarskie" - zachwala.

Rezerwacja domków na tegoroczny sezon wypoczynkowy na Wyspie Energetyk ruszyć ma pod koniec marca br.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2326,25 MW.