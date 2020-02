BIG InfoMonitor: długi branży cukierniczej i piekarniczej 116 mln zł

Długi branży cukierniczej i piekarniczej po III kw. 2019 r. sięgają 116 mln zł - wynika z najnowszych danych Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Średni dług piekarza i cukiernika wyniósł w tym czasie prawie 114,4 tys. zł.

Według BIG InfoMonitora, producenci wyrobów mącznych takich jak pieczywo i ciastka mają zaległe zobowiązania względem kontrahentów i banków na poziomie ponad 116 mln zł.

Jak wskazała Diana Borowiecka z BIG InfoMonitora, zadłużenie piekarni i producentów ciastek (wliczając produkcję makaronu, które ma ponad 9 mln zł długów) stanowi około 11 proc. zadłużenia całego sektora spożywczego. "To więcej niż udział jego produkcji sprzedanej dla całej branży, który wynosi 7 proc. Oznacza to, że nie wszystkie podmioty są w dobrej kondycji finansowej" - podała.

Według ekspertki, tylko w tłusty czwartek Polacy zjadają co roku ponad 100 mln pączków, a przy założeniu, że przeciętny koszt jednego pączka wynosi 2,50 zł - trzeba sprzedać ponad 45 tys. do spłaty przeciętnego zadłużenia. Średni dług piekarza i cukiernika wyniósł w tym czasie prawie 114,4 tys. zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem średnia zaległość przypadająca na jednego piekarza i cukiernika wzrosła o 1398 zł.

Największy problem z przeterminowanymi zobowiązaniami mają producenci pieczywa oraz świeżych wyrobów ciastkarskich - wartość tych zobowiązań to 109,56 mln. Kłopoty finansowe ma aż 1014 firm, co stanowi 9,7 proc. ogółu firm z tej podgrupy, podczas gdy w przypadku producentów sucharów i herbatników to 0,6 proc. - wynika z danych BIG InfoMonitor.

W ciągu roku zaległości piekarzy i cukierników zwiększyły się o 3,9 mln zł, a do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor dopisano 21 kolejnych firm z problemami. Tempo wzrostu zaległości w 2019 roku było znacznie szybsze niż w poprzednich latach.

Zaprezentowane dane obejmują firmy z opóźnieniem co najmniej 30 dniowym na kwotę min. 500 zł wobec jednego wierzyciela. Zaległości dotyczą firm mających zobowiązania wobec kontrahentów i banków, statystyki pochodzą z BIG InfoMonitor oraz BIK i obejmują III kwartał 2019 r.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.