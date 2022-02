BIG InfoMonitor: długi konsumentów spadły w ostanim roku o prawie 9 mld zł

Przez ostatni rok zaległe zobowiązania konsumentów z tytułu m.in. nieopłaconych rachunków i kredytów spadły o prawie 9 mld zł, do 72,5 mld zł - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK. Z bazy tej ubyło ponad 143 tys. niesolidnych płatników.

Długi dotyczą opóźnień płatności o co najmniej 30 dni na kwotę min. 200 zł m.in. różnego rodzaju bieżących rachunków, czynszów, alimentów, opłat karnych za jazdę bez biletu, kosztów sądowych czy kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wobec firm windykacyjnych.

Z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowych BIK ubyło przez ostatnich 12 miesięcy ponad 143 tys. niesolidnych płatników. Spadki zaległości i liczby dłużników dotyczą wszystkich, bez względu na wiek, płeć czy miejsce zamieszkania. Rekordzista - mieszkaniec Pomorza - wciąż ma jednak prawie 76 mln zł długu.

Na koniec 2021 r. przeterminowane zobowiązania pozakredytowe i kredytowe konsumentów wyniosły 72,5 mld zł wobec 81,4 mld zł w 2020 r. Zaległe długi skurczyły się przez rok o 8,9 mld zł (11 proc.) Z kolei liczba niesolidnych dłużników zmniejszyła się z 2,8 mln do 2,66 mln.

"Od początku pandemii obserwujemy, że konsumenci są ostrożniejsi w sprawach finansowych. Niektórzy wprost informują, że udało im się spłacić część lub całość zaległości. Bardziej sumienne podejście do spłaty zobowiązań widać też po poprawie jakości obsługi kredytów jaką w okresie pandemii odnotował BIK" - wskazał prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak. Dodał, że na pozytywne statystyki częściowo ma też wpływ sprzedaż złych portfeli kredytowych oraz innych zobowiązań. Decydują się na to, m.in. banki czy firmy telekomunikacyjne.

Spadki dotyczą zarówno zaległości widocznych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor jak i w bazie informacji kredytowych BIK. Zaległości pozakredytowe zmniejszyły się o 4,9 mld zł (11,1 proc.) do 39,4 mld zł. Pozbyło się ich 111 tys. osób. Zaległości kredytowe zmniejszyły się o 3,9 mld zł (10,7 proc.) do 33,1 mld zł i ma je obecnie o ponad 79 tys. osób mniej. Normą jest, że część osób z zaległościami pozakredytowymi ma również długi kredytowe, obecnie jest to 22 proc. osób. Dlatego też suma liczby dłużników z bazy BIG InfoMonitor - prawie 2,142 mln i BIK ponad 1,106 mln jest wyższa niż liczba osób posiadających przeterminowane zobowiązania, których jest niecałe 2,662 mln. W przypadku 143 tys. osób, które w minionym roku straciły tytuł niesolidnego dłużnika, nieopłacone w terminie rachunki i kredyty miała co trzecia.

Choć z baz zniknęło prawie 9 mld zł opóźnianych w spłacie zobowiązań, kwota zaległości rekordzistów przez rok wzrosła o 19 mln zł do 463 mln zł. Największe długi ma mieszkaniec Pomorza (48 lat) - prawie 76 mln zł. Drugi jest 65 latek z woj. lubelskiego, z niespłaconym długiem wyższym o 1 mln zł niż na koniec 2020 r. i dochodzącym do 75 mln zł, a trzecia 40-latka z Mazowsza z blisko 52 mln zł zobowiązań. Na liście TOP 10 dłużników dominują mieszkańcy woj. mazowieckiego (jest ich pięciu). Po dwóch rekordzistów pochodzi z Pomorza i Śląska.

W ciągu roku niesolidnych dłużników ubyło najbardziej wśród 18-24 latków oraz 55-64 latków, o 10 i 8 proc. Najmniej w kategorii seniorów - 1,4 proc. osób (5183). O ponad 5 proc. jest też mniej niesolidnych dłużników w wieku 35 - 44 lat, ale nadal to najliczniejsza grupa płacących nieterminowo, prawie 680 tys. osób.

Statystycznie nadal najwięcej osób opóźniających płatności za rachunki i kredyty przypada na pełnoletnich mieszkańców Polski Zachodniej oraz województwa kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie. Wszędzie tu na 1000 pełnoletnich osób ponad 100 ma kłopoty finansowe. Przeciwieństwem jest Podkarpacie, gdzie na 1000 osób po 18 roku życia problemy z zarządzeniem pieniędzmi ma 45 osób i Małopolska z liczbą 57.

Według danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie BIK niezmiennie najwyższe wartości niespłacanych zobowiązań kredytowych i pozakredytowych przypadają na Mazowsze (13,78 mld zł), następny jest Górny (9,29 mld zł) i Dolny Śląsk (6,53 mld zł). Najmniejszą wartość zaległości mają natomiast mieszkańcy województw: opolskiego i świętokrzyskiego - odpowiednio 1,38 i 1,41 mld zł oraz podlaskiego (1,42 mld zł).

