BIG InfoMonitor: najbardziej proeksportowe branże mają ponad 3,2 mld zł długów

Ponad 5 proc. firm z najbardziej proeksportowych polskich sektorów: motoryzacyjnego, rolno-spożywczego oraz przemysłu metalowego ma 3,2 mld zł zaległości w regulowaniu swoich zobowiązań - wynika z Rejestru Długów BIG InfoMonitor.

Jak zaznaczono, głównymi rynkami zbytu dla polskich wyrobów czy towarów są kraje Unii Europejskiej, gdzie trafia 75 proc. polskiego eksportu. Najwięcej sprzedajemy naszym zachodnim sąsiadom.

"Polski eksport w pierwszej połowie 2023 r. wyniósł 176,4 mld euro i w porównaniu z ubiegłym rokiem zwiększył się o 4,9 proc. Zmniejszył się natomiast import - o 4,3 proc., do 169,8 mld euro. W konsekwencji nasze saldo wymiany handlowej po sześciu miesiącach roku było dodatnie i wyniosło 6,6 mld euro, podczas gdy rok wcześniej było na minusie 9,3 mld euro. Stało się tak - pomimo umocnienia złotego w relacji do USD i EURO w porównaniu z 2022 r., a to akurat eksportowi nie sprzyja. Eksportowane towary są bowiem wówczas mniej konkurencyjne cenowo. Tym bardziej cieszy nadwyżka netto" - mówi, cytowany w informacji prasowej z raportu BIG InfoMonitor, jego główny analityk, dr hab. Waldemar Rogowski.

Dodał, że największa część polskiego eksportu trafia na rynki krajów rozwiniętych. W jego opinii o perspektywach polskiego eksportu, oprócz kursu walutowego, decyduje też koniunktura gospodarcza u naszych partnerów handlowych. "A ona ostatnio nie jest najlepsza szczególnie u naszego głównego partnera gospodarczego, czyli Niemiec. PMI dla przemysłu Niemiec we wrześniu wyniósł 39,8, co jest wynikiem nieco wyższym niż przed miesiącem, kiedy to wskaźnik wyniósł 39,1, ale nadal jest dużo poniżej 50 pkt." - wskazał Rogowski.

Z Rejestru Długów BIG InfoMonitor wynika, że ponad 5 proc. firm z sektorów najbardziej proeksportowych: motoryzacyjnego, rolno-spożywczego oraz przemysłu metalowego ma 3,2 mld zł zaległości w regulowaniu swoich zobowiązań.

Podano, że polskim hitem eksportowym są produkty dla branży motoryzacyjnej z bateriami do samochodów elektrycznych na czele. "Co ważne, znaczenie tej gałęzi gospodarki stale rośnie i mimo globalnych zawirowań, kolejni inwestorzy decydują się budować swoje fabryki w Polsce. Po chwilowym kryzysie związanym z zerwaniem łańcuchów dostaw w czasie pandemii, sytuacja finansowa tej branży widocznie się poprawia" - podkreślono.

BIG InfoMonitor poinformował, że zaległe zadłużenie przedsiębiorstw posługujących się PKD z grupy 29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli zmalało wobec zeszłego roku o 14 proc. i na koniec sierpnia 2023 r. wynosiło 64,4 mln zł. Przeterminowane zadłużenie zmniejszyły zarówno zakłady produkujące komponenty dla branży automotive - o 10,5 proc., jak i fabryki samochodów dostawczych - o 72,1 proc. i autobusów - o 7,3 proc. - podano w informacji. Wzrosło natomiast zarejestrowane w BIG InfoMonitor zadłużenie producentów samochodów osobowych - o 18,9 proc.

Jak zauważono, jedno z czołowych miejsc w polskim eksporcie należy do produktów rolno-spożywczych, które w pierwszym półroczu 2023 roku odnotowały wartość 25,6 mld euro, co oznacza 16 proc. wzrost w stosunku do ubiegłego roku. Zaznaczono, że mimo to branża zanotowała wzrost zarejestrowanego przeterminowanego zadłużenia z 1,97 mld zł przed rokiem do 2,1 mld zł na koniec sierpnia 2023.

"Do najczęściej eksportowanych polskich towarów należą wyroby tytoniowe, mięso oraz jego przetwory, ze szczególnym uwzględnieniem drobiu, ziarna zbóż oraz wyroby piekarnicze, mleko i produkty mleczne oraz karma dla zwierząt. Polska jest też jednym z największych eksporterów słodyczy czekoladowych. Zgodnie z danymi Eurostat nasz udział w europejskim rynku wynosi w tym przypadku 7,1 proc., a wyprzedzają nas tylko Niemcy i Holandia" - podano.

Jak przypomniano, w ostatnich latach na dynamikę polskiego eksportu "mocno wpływają też metale i wyroby metalowe". W sierpniu 2022 r. zarejestrowanych było 104 340 przedsiębiorstw produkujących wyroby metalowe, a rok później liczba ta zbliżyła się do 110 tys. W raporcie przypomniano, że Polska produkuje i eksportuje różne wyroby stalowe, w tym blachy, rury, pręty stalowe, konstrukcje stalowe i wiele innych. "W ostatnich kilku miesiącach zaobserwowano ustabilizowanie sytuacji na rynku, ale w rejestrze długów BIG InfoMonitor wyraźnie widać echo kryzysu. Przeterminowane zaległości branży wzrosły rok do roku o 26 proc. i przekroczyły już 1,04 mld zł" - wskazano.

W raporcie podkreślono, że hitem eksportowym są też meble, ale w ostatnich latach branża ta notuje spadki wolumenów sprzedaży, co ma przełożenie na niewypłacalność producentów mebli. Widać to m.in. w rejestrze BIG InfoMonitor i BIK, według których zaległe zobowiązania branży wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 4 proc. do 273 mln zł.