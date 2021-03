BIG InfoMonitor: największa grupa dłużników czynszowych to osoby między 55. a 64. rokiem życia

Do ponad 175 mln zł wzrosły w styczniu rok do roku zaległości z tytułu niepłaconych czynszów osób prywatnych i firm - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Największą grupę dłużników stanowią osoby między 55. a 64. rokiem życia.

Rekordowe zobowiązania należą do mieszkanki Mazowsza - blisko 1,8 mln zł i przedsiębiorstwa z Pomorza - ponad 2,2 mln zł.

Eksperci BIG InfoMonitor zwracają uwagę, że choć w ciągu roku ubyło dłużników, to długi wzrosły o ponad 20 mln zł. Średni dług czynszowy osoby prywatnej dochodzi do 20 tys. zł, a firmy przekracza 37 tys. zł.

Co piąty respondent, badania wykonanego dla BIG InfoMonitor przez Maison&Partners, wskazał pod koniec ubiegłego roku, że miał problem z terminowym regulowaniem bieżących rachunków w 2020 r. Nieopłacone na czas rachunki za telefon, internet, telewizję kablową, prąd, gaz i wodę, jak też za czynsz spowodowały wzrost kwot zadłużenia widocznych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor o ponad 2 mld zł, do 44,3 mld zł.

Między styczniem 2020 r. a styczniem br., same zaległości czynszowe widoczne w rejestrze wzrosły o 20 mln zł, do 175,6 mln zł. 15,7 mln zł z tej kwoty należy do wynajmujących lokale firm. Choć dług wzrósł, liczba dłużników spadła z ponad 9,1 do 8,5 tys. osób i firm.

Jak tłumaczy PAP Łukasz Rączkowski z BIG InfoMonitor, mniejsza liczba czynszowych dłużników to efekt ich coraz częstszej mobilizacji przez zarządzających lokalami mieszkaniowymi i użytkowymi. "Wykorzystywane są w tym celu dwa rozwiązania: wysyłka wezwań do zapłaty, a jeśli to nie zadziała, to również wpis dłużnika do rejestru" - zwraca uwagę ekspert. Dodał, że umieszczenie w bazie dłużników może być konsekwencją już 30-dniowych opóźnień na co najmniej 200 zł w przypadku osób prywatnych i 500 zł, jeśli dłużnikiem jest firma.

Regulowanie opłat czynszowych często jest uzależnione od bieżącej sytuacji finansowej użytkowników lokalu, ale też koniunktury gospodarczej czy stopy bezrobocia. Jak pokazuje przykład Administracji Domów Miejskich w Bydgoszczy, współpracującej z BIG InfoMonitor, ok. 70 proc. aktualnych użytkowników mieszkań komunalnych reguluje swoje opłaty terminowo. Mniej więcej 10 proc. ma "drobne przejściowe problemy" (zadłużenie do 1 tys. zł), tyle samo stanowią ci, których dług nie przekracza 10 tys. zł. Co dziesiąty dłużnik boryka się natomiast z notorycznymi problemami finansowymi, przez co zazwyczaj piętrzące się latami zobowiązania, przekraczają 10 tys. zł.

Z danych BIG InfoMonitor wynika, że wśród osób zalegających z czynszem przeważają kobiety (53 proc. wobec 47 proc. mężczyzn). Najwięcej dłużników jest w grupie osób między 55. a 64. rokiem życia - 24 proc. niepłacących; z kolei najmniej wśród 18-24 latków (niecałe 5 proc.) i 25-34 latków (12 proc.).

Na liście zaległości czynszowych dominuje województwo kujawsko-pomorskie z kwotą przeterminowanych zobowiązań ponad 78,7 mln zł, drugie jest Mazowieckie z 34,4 mln zł, a trzecie Warmińsko-mazurskie - 17,7 mln zł.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl