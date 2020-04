BIG InfoMonitor: o ponad jedną trzecią spadła sprzedaż firm z powodu pandemii

Z powodu pandemii sprzedaż firm spadła o ponad 30 proc. – wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Mniejsza aktywność przedsiębiorstw to efekt paraliżu gospodarki i oszczędności - ocenili eksperci.

Ogarnięta pandemią gospodarka hamuje - zaznaczyli w rozmowie z PAP eksperci Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Wyjaśnili, że skalę spadku widać m.in. po liczbie raportów pobieranych z bazy rejestru dłużników, jest ich obecnie o ponad 30 proc. mniej.

"Raporty pokazują wiarygodność płatniczą i są potrzebne wszędzie tam, gdzie oferujący usługę czy towar z odroczonym terminem płatności chce się upewnić, że kupuje partner, który nie ma przeterminowanych długów i tym samym rodzi mniejsze ryzyko, że nie zapłaci podjętych zobowiązań" - powiedział PAP prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak. Spadek ich liczby oznacza, że mniejsza jest aktywność firm, sprzedają mniej towarów i usług.

Dodał, że pytania sprawdzające wiarygodność płatniczą składają m.in. operatorzy telewizji kablowej, dostawcy internetu, telekomy, leasing, faktoring, firmy pożyczkowe, banki, franczyzodawcy oraz przedsiębiorstwa z różnych branż weryfikujące swoich partnerów biznesowych.

Jak zaznaczył prezes, w pierwszym tygodniu wprowadzenia związanych z pandemią ograniczeń w działaniu biznesu, czyli między 16 a 22 marca, liczba sprawdzonych klientów zmalała w porównaniu do analogicznego okresu minionego roku o 22 proc., a w kolejnych tygodniach już o ponad 30 proc. "Na przełomie marca i kwietnia było to 32 proc." - wyliczył. Według niego rosnące z roku na rok zainteresowanie tego typu sposobem upewniania się co do rzetelności klientów konsumentów i firm, oznacza, że w praktyce spadek ten jest bardziej drastyczny. Dodał, że wynika zarówno z unieruchomienia firm, jak i ograniczeń w zakupach, jakie zaczynają narzucać sobie klienci.

W całym zeszłym roku przedsiębiorcy zweryfikowali w rejestrze BIG InfoMonitor wiarygodność płatniczą blisko 7,5 mln osób i prawie 1,6 mln firm, co oznacza, że zapytali o niemal co piątego pełnoletniego Polaka i o ponad połowę działających na rynku przedsiębiorstw.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.