BIG InfoMonitor: w pandemii długi kin i teatrów wyższe o kilkadziesiąt procent

Długi kin wzrosły przez rok pandemii o ponad 60 proc. - najwyżej w całej branży kultury - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Teatry między marcem 2020 a 2021 r. zwiększyły swoje nieregulowane na czas zobowiązania o 23 proc.

Według Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK, zaległości kin wobec dostawców i banków podwyższyły się z 182,5 tys. zł w marcu 2020 r. do 298 tys. zł w marcu tego roku. 63-proc. wzrost długu jest największy w całej branży kultury. "Choć w porównaniu z zadłużeniem wielu innych branż nie jest to kwota przerażająca, podobnie jak i średnia zaległość wynosząca 18,6 tys. zł, to jednak sama zmiana już tak" - powiedziała PAP Halina Kochalska z BIG InfoMonitor.

Z kolei zobowiązania teatrów wzrosły między marcem 2020 a 2021 r. o 23 proc., a podmiotów zajmujących się aktywnością wspierającą - o 24 proc. Np. zadłużenie firm związanych z pokazywaniem przedstawień, wśród których są m.in. orkiestry, zespoły muzyczne, indywidualni artyści: aktorzy, tancerze czy piosenkarze, zwiększyły się o 3,6 mln zł do 19,4 mln zł. Średnio jest to 42,7 tys. zł. Z kolei jeśli chodzi o podmioty wspierające wystawianie przedstawień, czyli m.in. reżyserów, producentów, scenografów, zaległości podwyższyły się o 1,4 mln zł do 7,3 mln zł. Co daje na jedną firmę 35,9 tys. zł.

Po całkowitym zamknięciu od listopada minionego roku, branża mogła na chwilę wznowić funkcjonowanie w lutym, a zgodnie z rozporządzeniem rządu od 21 maja może ponownie liczyć na działanie w reżimie sanitarnym.

Prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak zwrócił uwagę, że na względnie normalne otwarcie kin i teatrów czekają z równym zniecierpliwieniem i widzowie, i podmioty prowadzące tego typu działalność. "Z dostępnej od połowy maja możliwości działania na świeżym powietrzu znacznie częściej mogły skorzystać teatry, ale to właśnie firmy zajmujące się taką aktywnością mają zdecydowanie większe zadłużenie, sięgające na koniec marca 2020 r. w sumie niemal 27 mln zł" - wskazał.

Jak podsumował, najbliższy czas pokaże, czy widzowie, ostatnio częściej ślęczący przed ekranami telewizorów, pomogą branży odrabiać straty.

