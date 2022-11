BIG InfoMonitor: zadłużenie serwisów napraw wzrosło do ok. 150 mln zł

Zadłużenie warsztatów i serwisów napraw wzrosło z ok. 58 mln zł w 2021 r. do 149 mln zł we wrześniu br. - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Najwyższe długi mają punkty napraw komputerów i sprzętu gospodarstwa domowego.

W ostatnim roku sektorowi naprawiającemu sprzęt przybyło ponad 91 mln zł zaległych zobowiązań - wskazują dane zgromadzone w rejestrach BIG InfoMonitor i BIK. Największe zaległości mają serwisy prowadzące naprawy m.in. komputerów - w ostatnim roku ich długi wzrosły o 26,6 mln zł.

W warsztatach napraw elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD9521Z) oraz domowego i ogrodniczego (PKD9522Z) zadłużenie wzrosło o ponad 28,6 mln zł. Pracownie zegarmistrzowskie odnotowały 600-proc. wzrost zadłużenia, do prawie 3,4 mln zł, a warsztaty meblowe mają blisko 5,3 mln zł zaległości. Jedynie serwisy obuwnicze pozbyły się części zobowiązań - wynika z danych BIG InfoMonitor. Zadłużenie całej branży naprawczej zwiększyło się z blisko 58 mln zł w 2021 do 149 mln zł we wrześniu 2022 r.

Prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak wskazał na zjawisko tzw. zero waste, które nabiera obecnie innego wymiaru. "Za sprawą rosnących cen i spadku wartości pieniądza korzystanie z tego trendu jest przejawem nie tylko postawy proekologicznej, ale może stać się wręcz koniecznością" - ocenił. Zwrócił jednak uwagę, że konsumpcja osiągnęła na tyle wysoki poziom, że naprawianie, choć potrzebne, stało się nieopłacalne.

"Wysokie koszty części zamiennych, samej usługi i długi czas oczekiwania na naprawę zniechęcają nawet najbardziej zagorzałych wyznawców filozofii zero waste. Tracą na tym serwisy naprawcze, których zadłużenie rok do roku zwiększyło wzrosło" - podkreślił, komentując dla PAP najnowsze statystyki rejestru dłużników.

Według ekspertów BIG InfoMonitor jednym ze sposobów na oszczędzanie jest wybór jakościowych produktów, ale też naprawa używanego sprzętu. Ma to odzwierciedlenie w danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK, z których wynika m.in., że zaległe zobowiązania zakładów zajmujących się naprawą obuwia i wyrobów skórzanych rok temu wynosiło prawie 1,8 mln zł, a na koniec września 2022 r. spadło do ok. 1,4 mln zł.

Nieopłacone w terminie zobowiązania serwisów zajmujących się naprawą i konserwacją komputerów oraz sprzętów komunikacyjnych przekracza 56 mln zł, co oznacza wzrost o prawie 90 proc. w stosunku do poprzedniego roku. "Serwisów komputerowych przed kłopotami finansowymi nie uchroniło nawet złagodzenie braków w dostawach komponentów elektronicznych" - stwierdziła ekspertka BIG InfoMonitor Diana Borowiecka.

Według niej naprawianie komputerów, sprzętów komunikacyjnych i audiowizualnych uznawane jest przez konsumentów za nieopłacalne i zbyt czasochłonne. Jeszcze pod koniec 2020 r. w badaniu dotyczącym postaw wobec naprawiania, 21,3 proc. respondentów zdecydowało się na zakup nowego sprzętu, gdyż naprawa zepsutego produktu okazywała się zbyt kosztowna. Podobna liczba badanych jako powód podawała brak możliwości naprawy, mimo podejmowanych w tym zakresie prób. Najczęstszym powodem jest jednak chęć posiadania nowszego modelu.

Główny analityk BIG Infomonitor prof. Waldemar Rogowski zacytował październikowe badanie Quality Watch, z którego wynika, że największa grupa Polaków oszczędza na zakupie nowego obuwia i odzieży (35 proc.). 16 proc. badanych kupuje ubrania używane, a 14 proc. próbuje sprzedać produkty, które zalegają w szafie, w ten sposób zyskując nie tylko dodatkowe fundusze, ale przyczyniając się do dużo większych, bo ekologicznych oszczędności. "Postawa taka wprost nawiązuje do idei gospodarki cyrkularnej, a sklepy z second hand zmieniają nazwę na butiki cyrkularne" - zauważył Rogowski.

Według Sławomira Grzelczaka niechęć do naprawiania sprzętu RTV/AGD wynika też z problemu ze znalezieniem odpowiedniego serwisu bądź fachowca. "Ale też coraz więcej przedsiębiorstw wprowadza działania wspierające gospodarkę o obiegu zamkniętym, umożliwiając swoim konsumentom nie tylko łatwiejszy serwis, ale możliwość pozbycia się nieużywanego sprzętu w sposób przyjazny środowisku i ekonomiczny" - stwierdził. Zwrócił uwagę, że zmieniają się też postawy Polaków, którzy zasady zero waste włączają w codzienne życie. Moda na renowację mebli, odnawianie dawnych przedmiotów, ubrań czy sprzętu elektronicznego może okazać się pomocna dla serwisów naprawczych - podsumował Grzelczak.

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl