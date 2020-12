"Big pharma" przechodzi do historii. Inwestorzy już zdecydowali

W miejsce wielkich koncernów farmaceutycznych w portfelach inwestorów pojawiły się nowoczesne przedsiębiorstwa z sektora med-tech - pisze Łukasz Blichewicz, współzałożyciel i prezes Grupy Assay.

Szalone stopy zwrotu czekają gdzie indziej

Zobacz też: Koronawirus nabija zyski wielkiego producenta leków Inaczej mówiąc, akcje "big pharma", mimo że cały czas przynoszą inwestorom dochód, stały się ostatnio instrumentami bardzo ryzykownymi.Jednak nasze zdrowie zależy nie tylko od wielkich firm farmaceutycznych. Według serwisu internetowego PitchBook tylko w Stanach Zjednoczonych fundusze venture capital w zeszłym roku zainwestowały 11,3 miliarda dolarów w 1070 spółek z sektora technologii medycznych.Lokując kapitał w akcjach firm działających na styku technologii i medycyny, inwestorzy mogą oczekiwać szalonych stóp zwrotu. Na przykład akcje spółki Intuitive Surgical produkującej roboty chirurgiczne przez ostatnie 5 lat podrożały ze 173 do 758 dolarów, a więc o 338 proc. Akcjonariusze firmy Abiomed – producenta sprzętu do operacji kardiochirurgicznych - zarobili aż 220 proc.Zobacz też: Farmaceutyczna megafuzja za 21 miliardów dolarów, w tle lekarstwo na raka Bardzo rentowne są też spółki z sektora CRO (contract research organization). Specjalizują się one w prowadzeniu badań klinicznych. Absolutną gwiazdą wśród nich jest firma Medpace Holdings, na której akcjach w ciągu ostatnich pięciu lat można było zarobić prawie pięć razy. Z kolei ponad trzy razy zarobili akcjonariusze irlandzkiej firmy Icon.Do najdynamiczniej rozwijających się firm świata należą również firmy z pogranicza farmacji i biotechnologii, w tym Vertex Pharmaceuticals produkujący leki na choroby metaboliczne i Corcept Therapeutics – producent leków nowotworowych.Widać wyraźnie, że na rynku farmaceutycznym zachodzą podobne zjawiska, jak na rynkach finansowych lub w branży handlu detalicznego. Ogromne koncerny coraz mocniej odczuwają konkurencję ze strony niewielkich, dynamicznych przedsiębiorstw technologicznych. Oznacza to, że w najbliższych latach struktura rynku może ulec poważnym zmianom.***Autorem tekstu jest Łukasz Blichewicz - współzałożyciel i prezes Grupy Assay, ekspert w zakresie rozwoju i finansowania spółek technologicznych