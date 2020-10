BIK: 2 242 zł to średnia wartość udzielonej we wrześniu pożyczki pozabankowej

Średnia wartość udzielonej we wrześniu br. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 242 zł i była niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej we wrześniu 2019 r. o 10,1 proc. - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Jak wyliczyło BIK, we wrześniu firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły finansowania na kwotę 368 mln zł, przyznając 164,1 tys. pożyczek.

"Obecne odczyty, w porównaniu do września 2019 r. wskazują, że w ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na kwotę niższą o (-34,6 proc.), w ujęciu liczbowym także odnotowały spadek o (-27,2 proc.). Średnia wartość udzielonej we wrześniu 2020 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 242 zł i była niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej we wrześniu 2019 r. o (-10,1 proc.)" - czytamy w czwartkowej informacji BIK.

Jak wskazano, w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. firmy pożyczkowe współpracujące z BIK przyznały o (-28,5 proc.) mniej pożyczek niż w analogicznym okresie zeszłego roku, a w ujęciu wartościowym udzieliły finansowania na kwotę niższą o (-37,1 proc.).

"Łącznie w okresie trzech kwartałów 2020 r. firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły ponad 1,5 mln sztuk pożyczek na łączną kwotę 3,404 mld zł" - napisano.

Jak podkreśla główny analityk BIK prof. Waldemar Rogowski, choć w ostatnich miesiącach zauważalne były sygnały lekkiej poprawy, to obawia się, że druga fala pandemii odwróci ten trend powodując znaczące wyhamowanie na rynku pożyczek pozabankowych.

"Obawiam się, że druga fala pandemii może skutecznie zniechęcić do zaciągania pożyczek w tak niepewnych warunkach. Ponadto, nadal obowiązujące niekorzystne zmiany legislacyjne istotnie obniżające górny pułap możliwych do osiągnięcia przychodów przez firmy pożyczkowe, przy wysokim już dzisiaj i rosnącym w wyniku pandemii poziomie ryzyka (obecnie 53,7 proc. klientów tylko firm pożyczkowych ma 90-dniowe opóźnienia, a wśród klientów wspólnych z sektorem bankowym odsetek ten wynosi 50,1 proc.) powodują, że działalność dużej części firm pożyczkowych staje się niedochodowa" - powiedział cytowany w komunikacie Rogowski.

Jego zdaniem, dopełnieniem niekorzystnego obrazu rynku dla sektora pożyczkowego jest utrudnienie w zdobyciu finansowania przez niektóre firmy pożyczkowe: trudności z pozyskiwaniem finansowania w sektorze bankowym czy poprzez emisję obligacji. "Czynniki te wpływają na możliwość udzielania pożyczek pozabankowych - wyraźnie ograniczając ich liczbę oraz wartość" - wyjaśnił.

Według BIK, wyniki sektora pożyczkowego w okresie trzech kwartałów 2020 r. wskazują, jak mocno sytuacja gospodarcza w obliczu pandemii pogłębiła kryzys tej gałęzi finansowania konsumenckiego.

Grupa BIK gromadzi i udostępnia informacje o tym, jak uczestnicy rynku - osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, realizują swoje zobowiązania kredytowe i finansowe. W skład Grupy BIK wchodzą Biuro Informacji Kredytowej i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor.