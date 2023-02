BIK: banki pożyczą mikrofirmom ok. 18,7 mld zł wobec 16,3 mld zł w 2022 r.

Banki w 2023 r. pożyczą mikrofirmom ok. 18,7 mld zł w porównaniu do 16,3 mld zł w ub.r. Wartość kredytów inwestycyjnych powinna wzrosnąć o 10 proc. rdr, a sprzedaż kredytów obrotowych i w rachunku bieżącym o 15 proc. rdr - poinformowało w poniedziałek Biuro Informacji Kredytowej.

Jak przypomniało BIK, w 2022 r. banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom o 12,7 proc. mniej kredytów niż w 2021 r., a wartość tych pożyczek była niższa o 12 proc.

"Czynniki, które stymulowały akcję kredytową mikrofirm w 2021 r., w 2022 r. obróciły się przeciwko niej. W rezultacie sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorstw spadła o 12 proc., a ich portfel kredytowy obniżył się o 1 mld zł do 73,2 mld zł" - wskazano w poniedziałkowej analizie. "Miniony rok okazał się lepszy jedynie od początku pandemii. Ale gorzej już nie będzie, w tym roku analitycy BIK spodziewają się odbicia finansowania mikrobiznesu" - podkreślono.

Analitycy Grupy BIK przewidują, że w 2023 r. banki pożyczą mikrofirmom ok. 18,7 mld zł w porównaniu do 16,3 mld zł kredytów udzielonych w 2022 r. "Wartość kredytów inwestycyjnych powinna być wyższa o 10 proc. i wynieść 3,16 mld zł, choć zwiększone zainteresowanie będzie tu zauważalne dopiero w drugim półroczu. Sprzedaż kredytów obrotowych i w rachunku bieżącym wzrośnie o 15 proc. i sięgnie 15,5 mld zł" - podali.

"Za lepszymi perspektywami dla rynku kredytów dla mikrofirm przemawia bardzo prawdopodobny proces dezinflacji, brak dalszych podwyżek stóp procentowych oraz spowolnienie wzrostu gospodarczego, w miejsce spodziewanej wcześniej głębokiej recesji" - wyjaśnił główny analityk Grupy BIK prof. Waldemar Rogowski. "W przypadku mikroprzedsiębiorstw, dla których normą jest praca na B2B oraz przenikanie budżetów firmowych z prywatnymi, nie bez znaczenia jest też tylko nieznaczny wzrost poziomu bezrobocia" - dodał.

Mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające od 1 do 9 osób to 97 proc. wszystkich firm w Polsce. Odpowiadają one za niemal połowę krajowego PKB - podała Grupa BIK.

