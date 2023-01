BIK: banki udzieliły mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom w grudniu

W grudniu 2022 r., w porównaniu do grudnia 2021 r., banki udzieliły mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom w ujęciu liczbowym oraz wartościowym - poinformowało Biuro Informacji Kredytowej. Najbardziej spadła liczba kredytów przyznanych firmom handlowym i produkcyjnym.

W grudniu 2022 r., w porównaniu do grudnia 2021 r., banki udzieliły o 14,2 proc. mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom w ujęciu liczbowym i o 20 proc. mniej w ujęciu wartościowym - przekazał BIK.

Dodano, że w ujęciu liczbowym banki przyznały o 50,4 proc. mniej kredytów inwestycyjnych, o 14,9 proc. mniej kredytów w rachunku bieżącym oraz o 14,1 proc. mniej kredytów obrotowych. Spadła też w porównaniu do grudnia 2021 r. wartość udzielonych kredytów inwestycyjnych (o 58,3 proc.), kredytów w rachunku bieżącym o 7,2 proc., zaś kredytów obrotowych - o 1,9 proc.

"W całym 2022 r. liczba udzielonych kredytów w porównaniu z 2021 r. spadła o (-12,7 proc.) w ujęciu liczbowym oraz o (-12,0 proc.) w wartościowym. Przy czym w ujęciu liczbowym ujemna dynamika wystąpiła w przypadku wszystkich rodzajów kredytów, a najwyższa w przypadku kredytów inwestycyjnych (-35,3 proc.)" - wskazano w informacji BIK . Dodano, że w ujęciu wartościowym ujemna dynamika dotyczyła kredytów inwestycyjnych (-37,0 proc.) oraz kredytów obrotowych (-10,1 proc.); natomiast dodatnia - charakteryzowała kredyty w rachunku bieżącym (+3,7 proc.).

Na 10,5 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w grudniu ub.r., 4,9 tys. zaciągnęły firmy usługowe (46,8 proc.), a 2,5 tys. handlowe (23,9 proc.). "Łącznie więc 70,7 proc. udzielonych w grudniu 2022 r. kredytów przypada na te dwa sektory" - zaznaczono. Z całkowitej kwoty 1,599 mld zł, banki przyznały 536 mln zł (33,5 proc.) kredytów firmom z sektora usług oraz 506 mln zł (31,6 proc.) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową - wyjaśniono. "Finansowanie tych dwóch sektorów to w grudniu 2022 r. 65,1 proc. łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom" - poinformowano.

Według BIK w grudniu 2022 r. najwyższy spadek rdr liczby udzielonych kredytów dotyczył finansowania handlu (-16,8 proc.) oraz produkcji (-16,2 proc.); z kolei w ujęciu wartościowym - kredytów dla wszystkich sektorów. "Najwyższa ujemna dynamika dotyczyła wartości udzielonych kredytów firmom budowlanym (-25,6 proc.) oraz usługowym (-20,9 proc.)" - wskazano.

W całym 2022 r. banki udzieliły mniej kredytów w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. we wszystkich sektorach. Najbardziej spadła liczba kredytów udzielonych firmom handlowym (o 17,2 proc.) oraz produkcyjnym (o 16,9 proc.). "Również w ujęciu wartościowym banki udzieliły w całym 2022 r. w porównaniu do 2021 r. niższego finansowania firmom ze wszystkich czterech sektorów. Najwyższy spadek dotyczył udzielenia finansowania firmom produkcyjnym (-21,3 proc.) oraz handlowym (-15,4 proc.)" - przekazano.

