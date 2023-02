BIK: firmy pożyczkowe udzieliły mniej pożyczek w styczniu, ale o większej wartości

W styczniu 2023 r. w porównaniu do stycznia 2022 r., firmy pożyczkowe udzieliły mniej pożyczek w ujęciu liczbowym, a więcej w ujęciu wartościowym - poinformowało we wtorek Biuro Informacji Kredytowej. Dodało, że najsłabiej wypadły pożyczki z przedziału do 500 zł.

W styczniu 2023 r. firmy pożyczkowe udzieliły 273,4 tys. nowych pożyczek o wartości 761 mln zł. "W porównaniu do stycznia 2022 r. w ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły pożyczek na kwotę wyższą o (+8,3 proc.), natomiast w ujęciu liczbowym udzielono ich o (-1,6 proc.) mniej" - przekazało Biuro Informacji Kredytowej we wtorkowej informacji.

Dodano, że w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, najwyższą dynamikę wzrostu w styczniu 2023 r. odnotowały pożyczki z przedziału 2-3 tys. zł w ujęciu liczbowym (+16,6 proc.) i w wartościowym (+18,7 proc.). "Najsłabiej wypadły pożyczki niskokwotowe z przedziału do 500 zł. W ujęciu liczbowym firmy pożyczkowe udzieliły ich mniej o (-29,3 proc.), a w wartościowym mniej o (-12,6 proc.)" - wskazano.

W styczniu br., jak przekazało BIK, 42,6 proc. wartości nowo udzielonych pożyczek firmy przyznały na kwoty powyżej 5 tys. zł, które w ujęciu liczbowym stanowiły 11,7 proc. udzielonych pożyczek. "W ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do 1 tys. zł, które stanowiły 38,0 proc. liczby udzielonego finansowania. W ujęciu wartościowym pożyczki na kwoty do 1 tys. zł miały jedynie 9,1 proc. udział w sprzedaży" - stwierdzono.

Jak poinformowano, średnia wartość nowo udzielonej w styczniu 2023 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 491 zł i była o 6,3 proc. wyższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w styczniu 2022 r.

