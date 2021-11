BIK: firmy pożyczkowe udzieliły w październiku o 62,5 proc. więcej pożyczek licząc rdr

W październiku br. kwota pożyczek, udzielonych przez firmy pożyczkowe wzrosła o 78,2 proc. wobec października 2020 r., a ich liczba - o 62,5 proc. - wynika z opublikowanej w poniedziałek informacji Biura Informacji Kredytowej o rynku pożyczkowym.

Dodano, że sprzedaż firm pożyczkowych współpracujących z BIK wyniosła w październiku 2021 r. 714 mln zł w ujęciu wartościowym oraz 274,9 tys. sztuk w ujęciu liczbowym.

"Średnia wartość nowo udzielonej w październiku 2021 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 329 zł i była wyższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w październiku 2020 r. o (+10,3 proc.)" - podano.

Jak poinformowano, w październiku br. firmy pożyczkowe przyznały 44,0 proc. wartości nowo udzielonych pożyczek na kwoty powyżej 5 tys. zł, w ujęciu liczbowym stanowiły one 10,7 proc. sprzedaży. "W ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, które stanowiły 45,3 proc. liczby udzielonego finansowania. W ujęciu wartościowym pożyczki na kwoty poniżej 1 tys. zł miały 10,0 proc. udział w sprzedaży" - zaznaczono.

BIK podał, że w okresie styczeń - październik 2021 r. liczba nowo udzielonych pożyczek wyniosła 2 389,1 tys. sztuk i była wyższa o (+48,0 proc.) wobec analogicznego okresu zeszłego roku. "Wartość nowo udzielonych pożyczek w okresie pierwszych dziesięciu miesiącach 2021 r. to 5,809 mld zł - kwota wyższa o (+54,3 proc.) w zestawieniu do analogicznego okresu 2020 r." - podkreślono.

Wskazano, że w październiku br. nowo udzielone pożyczki ze wszystkich przedziałów kwotowych i to zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym, odnotowały dodatnie dynamiki. "Najwyższe dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym w porównaniu do października 2020 r. odnotowały pożyczki ze skrajnych przedziałów: niskokwotowe do 500 zł odpowiednio (+120,5 proc.) oraz wysokokwotowe powyżej 5 tys. zł odpowiednio: (+71,0 proc.). W ujęciu wartościowym najwyższą dynamiką charakteryzowały się również pożyczki z przedziału powyżej 5 tys. zł (+100,7 proc.) oraz niskokwotowe do 500 zł (+87,0 proc.) - podano.

