BIK: sprzedaż kredytów mieszkaniowych w sierpniu wzrosła o ponad 80 proc.

W sierpniu 2021 r. banki sprzedały kredyty mieszkaniowe za prawie 8,2 mld zł. Pod względem wartości jest to wzrost o ponad 80 proc. w stosunku do sierpnia 2020 r. – poinformowało Biuro Informacji Kredytowej w czwartkowym komunikacie.

Jak poinformowało Biuro, w sierpniu 2021 r. sprzedano kredyty mieszkaniowe o wartości blisko 8,2 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 80,1 proc. Liczba kredytów wziętych w sierpniu wyniosła 24,6 tys., co oznacza wzrost o 53 proc. Od początku roku wartość kredytów mieszkaniowych wyniosła ponad 57,7 mld zł, zaś liczba 181,3 proc.

"W ośmiu pierwszych miesiącach 2021 r. już ponad połowa (55,8 proc.) wartości udzielonych kredytów to kredyty z przedziału kwotowego powyżej 350 tys. zł. Same kredyty powyżej 500 tys. zł stanowią 26,6 proc. łącznej akcji kredytowej" - napisano w komunikacie BIK.

Wskazano w nim, że w poszczególnych przedziałach kwotowych, określających wartość udzielanego kredytu mieszkaniowego, w okresie styczeń - sierpień 2021 r. widać duże zróżnicowanie. Najwyższe dodatnie dynamiki sprzedaży kredytów mieszkaniowych zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym dotyczyły kredytów z dwóch przedziałów - od 350 do 500 tys. zł i powyżej 500 tys. zł, odpowiednio w ujęciu liczbowym (+47,2 proc.) i (+87,0 proc.) oraz wartościowym (+48,2 proc.) i (+92,9 proc.). W pozostałych przedziałach zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym dynamiki nie przekroczyły (+25,0 proc.).

W informacji BIK dodano, że wyniki sierpniowej akcji kredytowej w zakresie kredytów mieszkaniowych są odzwierciedleniem popytu z czerwca oraz lipca 2021 r. Możliwość osiągnięcia w sierpniu rekordowej akcji kredytowej sygnalizowały już zarówno czerwcowy (+55,9 proc.) jak i lipcowy (+33,2 proc.) odczyt Indeksu Popytu na kredyty mieszkaniowe.

"Dla kredytów mieszkaniowych sierpień ub.r. był nadal słabym miesiącem pod względem liczby i wartości akcji kredytowej (16,0 tys. szt. 4,55 mld zł). Wysokie dynamiki w sierpniu 2021 r. są więc w części spowodowane efektem niskiej bazy z sierpnia 2020 r. Drugim, w mojej opinii nawet ważniejszym czynnikiem jest rekordowa wartość akcji kredytowej w sierpniu 2021 r. Padł historyczny rekord, po raz pierwszy w historii miesięczna akcja kredytowa przekroczyła 8,1 mld zł. Ponadto warto odnotować, że sierpień jest już szóstym z rzędu miesiącem o wartości miesięcznej akcji kredytowe powyżej 7,5 mld zł" - stwierdził cytowany w komunikacie główny analityk BIK prof. Waldemar Rogowski.

W informacji BIK stwierdzono, że w sierpniu kontynuowana była hossa w wysokokwotowych kredytach mieszkaniowych. Widać to w średniej wartości udzielanego kredytu, która w sierpniu 2021 r. osiągnęła kolejną rekordową wartość 333 tys. zł i była wyższa o 17,7 proc. od średniej z sierpnia 2020 r.

BIK wyliczył także, że w sierpniu o 30,2 proc. wzrosła liczba sprzedanych kredytów gotówkowych oraz o 4,8 proc. ratalnych. O 4,4 proc. zmalały limity na kartach kredytowych. Pod względem wartości sprzedaży kredyty gotówkowe wzrosły o 40,4 proc., limity kartowe o 18,1 proc., a kredyty ratalne o 16,4 proc.

"W okresie styczeń - sierpień 2021 r. banki i SKOK-i udzieliły łącznie 2 381,6 tys. kredytów ratalnych (+5,9 proc.) na kwotę 11,10 mld zł (+22,6 proc.) oraz 2 080,4 tys. kredytów gotówkowych (+17,8 proc.) na kwotę 44,27 mld zł (+28,7 proc.)" - stwierdzono w komunikacie BIK.

