BIK: sprzedaż pożyczek w I kw. 2022 r. wzrosła pod względem wartości o blisko 49 proc.

W pierwszym kwartale 2022 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 808,2 tys. pożyczek na kwotę 2,01 mld zł. W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku oznacza to wzrost zarówno w ujęciu liczbowym (+33 proc.), jak i wartościowym (+48,6 proc.) - wynika z raportu Biura Informacji Kredytowej przekazanej PAP.

Jak wskazano w raporcie, pod względem liczbowym najwyższą dynamikę odnotowano w przypadku pożyczek o wartości przekraczającej 5000 zł. Ich liczba wzrosła w I kw. br. o 62 proc. w stosunku do I kw. 2021 r. W ujęciu wartościowym we wszystkich przedziałach kwotowych dynamiki I kw. 2022 r. w porównaniu do I kw. 2021 r. również są dodatnie - najwyższa również w przypadku pożyczek powyżej 5000 zł (wzrost o 81,8 proc.).

"(...) w pierwszym kwartale br. zwraca uwagę także wzrost dynamiki pożyczek udzielonych do kwoty 500 zł, czyli w najniższym przedziale, zarówno w ujęciu liczbowym (+37,3 proc.), jak i wartościowym (+35,9 proc.). Może się to wiązać z koniecznością +ratowania+ budżetu domowego w związku z rosnącą inflacją, która wprost przekłada się na wzrost kosztów utrzymania gospodarstw domowych. Innym czynnikiem może być rosnąca popularność korzystania z pożyczek Buy-Now-Pay-Later (BNPL) na zakupy dokonywane przez internet" - ocenił cytowany w raporcie główny analityk BIK Waldemar Rogowski.

W samym marcu 2022 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 287,3 tys. nowych pożyczek na wartość 700 mln zł - podało BIK w raporcie. W porównaniu do marca ub.r. firmy pożyczkowe udzieliły o 29,5 proc. pożyczek więcej oraz na kwotę wyższą o 44 proc. Średnia wartość nowo udzielonej w marcu 2022 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2222 zł i była wyższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w marcu 2021 r. o 11,3 proc.

Jak wynika z danych przekazanych przez firmy współpracujące z BIK, w marcu 2022 r. nowo udzielone pożyczki ze wszystkich przedziałów kwotowych odnotowały dodatnie dynamiki zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym. Najwyższe dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym w porównaniu do marca 2021 r. odnotowały pożyczki ze skrajnych przedziałów: niskokwotowe do 500 zł (wzrost o 38,2 proc.) oraz wysokokwotowe powyżej 5000 zł (wzrost 31,6 proc.). W ujęciu wartościowym najwyższą dynamiką charakteryzowały się pożyczki o wartości powyżej 5000 zł (wzrost o 43,2 proc.) oraz niskokwotowe do 500 zł (wzrost o 37,8 proc.).

"Niestety, kolejne kwartały 2022 r. mogą być trudne dla sektora firm pożyczkowych, ponieważ nad rynkiem wiszą +czarne chmury+ związane z projektowanymi zmianami regulacyjnymi" - zauważył Rogowski.

