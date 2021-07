BIK: Średnia wartość wnioskowanego w czerwcu kredytu wyniosła 326,72 tys. zł

W czerwcu o kredyt mieszkaniowy ubiegało się o 32,1 proc. potencjalnych kredytobiorców więcej niż rok wcześniej, a średnia wartość wnioskowanego kredytu wyniosła 326,72 tys. zł - poinformowało we wtorek Biuro Informacji Kredytowej.

Jak wskazało we wtorkowej informacji BIK, w czerwcu 2021 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 47,74 tys. potencjalnych kredytobiorców, w porównaniu do 36,12 tys. rok wcześniej - oznacza to wzrost o 32,1 proc. "Średnia wartość wnioskowanego w czerwcu kredytu wyniosła 326,72 tys. zł i jest wyższa o 17,9 proc. niż w czerwcu 2020 r." - wskazano.

Biuro zwróciło uwagę na kolejny w tym roku, dodatni odczyt Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks - PKM), który wyniósł w czerwcu 55,9 proc. "Wartość Indeksu oznacza, że w czerwcu 2021 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 55,9 proc. w porównaniu z czerwcem 2020 r." - wyjaśniono.

Według prof. głównego analityka Biura Informacji Kredytowej Waldemara Rogowskiego - cytowanego w informacji - na wartość Indeksu pozytywnie wpłynął przede wszystkim wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu. "Ponownie rekordowa w całej historii jest wartość średniej kwoty wnioskowanego kredytu. W czerwcu 2021 r. średnia kwota wnioskowanego kredytu jest o 49,7 tys. wyższa niż rok temu" - powiedział Rogowski. Wskazał też na wyższą liczbę wnioskodawców w porównaniu do czerwca 2020 r. - o kredyt wnioskowało 11,61 tys. osób więcej.

BIK zwróciło uwagę, że w czerwcu br. popyt na kredyty mieszkaniowe w ujęciu wartościowym nadal jest "w silnym trendzie wzrostowym zapoczątkowanym w listopadzie 2020 r.". Jak zaznaczył Rogowski, w stosunku do początku roku, średnia kwota wnioskowanego kredytu wzrosła o 20,23 tys. zł (6,6 proc.). Dodał, że coraz więcej nabywców to inwestorzy instytucjonalni.

W opinii Rogowskiego, wciąż wysoki popyt na kredyty mieszkaniowe i bardziej liberalna polityka kredytowa banków powoduje, że w kolejnych miesiącach "należy oczekiwać wysokiego wzrostu akcji kredytowej w ujęciu wartościowym".

Wskaźnik BIK Indeks - PKM obliczany jest w przeliczeniu na dzień roboczy po wyłączeniu zapytań o kredyty mieszkaniowe na kwoty przekraczające 1 mln zł oraz zapytań o tego samego klienta w kolejnych 90 dniach. Metodyka indeksu została opracowana przez Biuro Informacji Kredytowej we współpracy z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH. Indeks publikowany jest co miesiąc.

