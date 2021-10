BIK startuje z „piaskownicą” technologiczną

BIK ogłosił program BIK HUB, czyli uruchomił „piaskownicę” technologiczną, adresowaną do przedsiębiorców z sektora finansów, a także innych segmentów rynku, startupów, fintechów – poinformowała spółka w piątkowym komunikacie.

Program ruszy w listopadzie 2021 r. wraz z pilotażową platformą BIK Open API, która umożliwia dostęp do danych z wielu źródeł, od różnych podmiotów, działających w obszarach nieruchomości, finansów, ubezpieczeń, badań konsumenckich, digital marketingu oraz data science. Udział w programie jest bezpłatny. Daje on możliwość praktycznej weryfikacji prototypowych rozwiązań - napisano w piątkowym komunikacie Biura Informacji Kredytowej.

"Program BIK HUB, którego głównym elementem jest +piaskownica+ technologiczna, to przestrzeń badawcza, służąca profesjonalnej weryfikacji rzeczywistych potrzeb i reakcji rynku na projektowane rozwiązanie informatyczne. Pierwszą inicjatywą w ramach Programu BIK HUB jest pilotaż BIK Open API, platformy integrującej dane z wielu źródeł. To prosty dostęp do szerokiego wachlarza informacji w oparciu o geolokalizację. To także dostęp do zintegrowanych danych różnych podmiotów, działających w obszarze nieruchomości, finansów, ubezpieczeń, badań konsumenckich, digital marketingu i data science" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes BIK Mariusz Cholewa.

Jak wskazano spółka od ponad 20 lat zarządza zbiorem danych oraz jest głównym źródłem informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce. W ciągu ostatnich kilku lat BIK wprowadził wiele rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo i efektywność procesów kredytowych oraz dających wygodny dostęp do usług przez siebie świadczonych przy wykorzystaniu nowych technologii. Przykładem są sektorowe platformy, służące m.in. wykrywaniu fraudów w czasie rzeczywistym, ograniczeniu strat finansowych w sektorze finansowym z tytułu transakcji oszukańczych i nieautoryzowanych.

W komunikacie dodano także, że poprzez uruchomienie "piaskownicy" technologicznej wraz z pilotażem platformy integracji danych, BIK poszerza grupę odbiorców usług o kolejne sektory gospodarki. Stwierdzono w nim również, że platforma BIK Open API umożliwia łatwy dostęp jej użytkownikom do pozyskania szeregu danych i usług z jednego miejsca. Umożliwi np. weryfikację firm, ujętych w bazach publicznych takich jak KRS, REGON, CEiDG oraz w bazie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Platforma również ułatwi dostęp do informacji o cechach wybranych lokalizacji, np. o typie zabudowy, średnich cenach nieruchomości czy najmu, o specyfice i preferencjach zakupowych mieszkańców, a także o statystykach dotyczących przestępczości i wypadków drogowych itd.

"Dane historyczne na temat preferencji zakupowych, zachowań konsumenckich, czy deklaracji związanych z ich przyszłymi decyzjami zakupowymi, pozwolą z dużą dokładnością tworzyć scenariusze aktywności sprzedażowych, aktywności marketingowych, wykorzystujących ścieżki +customer journey+ dla określonych obszarów, lokalizacji i grup klientów" - stwierdzono w komunikacie BIK.

