BIK: w kwietniu wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe spadła o 38,8 proc.

W kwietniu tego roku banki i SKOK-i przesłały zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 38,8 proc. wobec kwietnia 2021 r. – poinformował BIK w czwartkowym komunikacie.

Wartość BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. Wartość Indeksu oznacza, że w kwietniu br., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 38,8 proc. w porównaniu do kwietnia 2021 r.- podało Biuro Informacji Kredytowej w czwartkowym komunikacie.

"Obecny odczyt Indeksu jest zapowiedzią dużego schłodzenia na rynku kredytów mieszkaniowych w kolejnych kwartałach. Kwietniowa wartość Indeksu jest najniższa od kwietnia 2009 r. czyli od 13 lat, kiedy stopa referencyjna wynosiła 3,75 proc. Na kwietniową wartość negatywnie wpłynęły dwa czynniki, które go kształtują - mniejsza niż przed rokiem liczba wnioskodawców oraz wyhamowanie wzrostu wartości wnioskowanego kredytu mieszkaniowego. Trzeba pamiętać, że liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy regularnie spadała od kwietnia 2021 r." - powiedział, cytowany w komunikacie, główny analityk Biura Informacji Kredytowej Waldemar Rogowski.

Z danych BIK wynika, że w kwietniu br. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 28,42 tys. potencjalnych kredytobiorców, w porównaniu do 51,58 tys. rok wcześniej - to spadek o 44,9 proc. W porównaniu do marca br. osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy było mniej o 46,8 proc. Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w kwietniu br. wyniosła 353,95 tys. zł i była wyższa o 5,7 proc. w relacji do wartości z kwietnia 2021 r. i niższa o 3,2 proc. niż w marcu 2022 r.

"Dodatkowy negatywny wpływ na wartość kwietniowego odczytu Indeksu w ujęciu r/r miał niższy wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu, która w kwietniu 2022 r. była wyższa od kwoty z kwietnia 2021 r. o 19 188 zł. Należy przypomnieć, że średnia kwota składanego wniosku o kredyt mieszkaniowy w ujęciu m/m rosła prawie nieprzerwanie od czerwca 2020 r., z wyjątkiem stycznia 2021 r. i stycznia 2022 r." - powiedział Waldemar Rogowski.

BIK wskazał, że w marcu br. średnia kwota wnioskowanego kredytu była najwyższa w historii. W opinii Rogowskiego spadek wartości wnioskowanego kredytu w kwietniu może oznaczać zmianę trendu, co jest skutkiem podwyżki stóp procentowych oraz zwiększenia wymogów regulacyjnych w zakresie badania zdolności kredytowej.

"Warto również zauważyć, że kwietniowy odczyt jest gorszy od najniższego odczytu z pierwszych miesięcy pandemii (kwiecień 2020 r.), kiedy wyniósł on minus 28,1 proc. Wygląda więc na to, że obecny miks negatywnych czynników ma większy wpływ na rynek kredytów mieszkaniowych niż niepewność z pierwszych miesięcy pandemii" - stwierdził Rogowski.

