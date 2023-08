BIK: w lipcu o kredyt mieszkaniowy wnioskowało o 208,3 proc. więcej osób r: r

W lipcu br. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 43,47 tys. osób wobec 14,1 tys. rok wcześniej, to wzrost o 208,3 proc. - poinformowało w czwartek Biuro Informacji Kredytowej. W porównaniu do czerwca br. liczba wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o 97,5 proc. - dodano.

Jak podało w czwartek Biuro Informacji Kredytowej (BIK) w lipcu 2023 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 273,1 proc. w porównaniu do lipca 2022 r.

"W lipcu 2023 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 43,47 tys. potencjalnych kredytobiorców w porównaniu do 14,1 tys. rok wcześniej - jest to wzrost o 208,3 proc. W porównaniu do czerwca 2023 r. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o 97,5 proc." - przekazało BIK.

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w lipcu br. wyniosła 410,42 tys. zł i była wyższa o 21 proc. w relacji do wartości z lipca 2022 r. W porównaniu do czerwca 2023 r. była wyższa o 7,4 proc.

Jak zauważa główny analityk Grupy BIK Waldemar Rogowski, w lipcu br. złożono wnioski kredytowe o wartości o 273,1 proc. wyższej niż przed rokiem. "To historycznie najwyższy wynik od 2008 r., czyli od kiedy w BIK posiadamy dane dla Indeksu Popytu na kredyty mieszkaniowe" - dodał.

W jego ocenie jednym z czynników wzrostu popytu na hipoteki jest trzykrotny wzrost liczby osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy. "To niewątpliwie z jednej strony efekt dużego zainteresowania kredytem w ramach programu +Bezpieczny Kredyt 2 proc.+. Szacuję, że ok. 60 proc. wśród osób ubiegających się o kredyt mieszkaniowy w lipcu br. to potencjalnie osoby w wieku do 45 lat, nieposiadające wcześniej kredytu mieszkaniowego, składające wniosek o kredyt do kwoty 600 tys. zł w banku uczestniczącym w programie" - przekazał Rogowski.

Zdaniem analityka wpływ na wysoką wartość popytu na hipoteki miał również wzrost średniej wartości wnioskowanego kredytu o 1/5 wyższy w porównaniu do lipca 2022 r.

"Można już mówić, że lato mamy za oknem, a na rynku kredytów mieszkaniowych wręcz upały. Pytanie, czy wysokie temperatury na rynku kredytów mieszkaniowych zostaną z nami również na jesieni? Czyli jak długo będzie występował +efekt kredytu 2 proc.+" - zauważa główny analityk Grupy BIK.

W skład Grupy BIK wchodzą Biuro Informacji Kredytowej i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Digital Fingerprints.

