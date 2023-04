BIK: w marcu wzrosła sprzedaż kredytów dla mikrofirm

W marcu 2023 r. banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom o 1,8 proc. więcej kredytów niż w marcu 2022 r., a ich wartość była o 1,3 proc. większa niż przed rokiem – poinformowało w czwartek Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

"W marcu 2023 r., w porównaniu do marca 2022 r., banki udzieliły więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (+1,8 proc.), jak i wartościowym (+1,3 proc.)" - podało Biuro Informacji Kredytowej w raporcie.

Z danych BIK wynika, że banki w marcu przyznały o 21,2 proc. mniej kredytów inwestycyjnych oraz o 10,9 proc. kredytów w rachunku bieżącym. Udzieliły natomiast więcej o 8,1 proc. kredytów obrotowych. Wartość udzielonego finansowania spadła o 32,2 proc. w przypadku kredytów inwestycyjnych, a wzrosła w kredytach obrotowych (o 7,3 proc.) oraz w kredytach w rachunku bieżącym (o 2,6 proc.).

"W okresie styczeń - marzec 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku banki udzieliły więcej o (+6,2 proc.) kredytów mikroprzedsiębiorcom i na kwotę wyższą o (+1,9 proc.)" - stwierdzono w komunikacie BIK. "Nadal spada liczba (-23,1 proc.) i wartość (-23,7 proc.) udzielonych kredytów inwestycyjnych. Wzrosty w ujęciu liczbowym i wartościowym dotyczą kredytów obrotowych odpowiednio (+7,6 proc.) oraz (+4,5 proc.). Kredyty w rachunku bieżącym odnotowały spadek w wartości (-0,3 proc.), ale dodatnią dynamikę w liczbie udzielonych kredytów (+0,5 proc.)" - dodano.

BIK podał także, że marcowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł w ujęciu wartościowym 6,31 proc. i utrzymuje się na w miarę bezpiecznym poziomie. Produktowe indeksy jakości w marcu br. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco: kredyty inwestycyjne 3,02 proc., kredyty w rachunku bieżącym 5,02 proc. oraz kredyty obrotowe 11,15 proc.

"W marcu 2023 r. w porównaniu do lutego 2023 r. pogorszył się (wzrósł) ogólny Indeks jakości o (+0,17). Ogólny Indeks pogorszył się (wzrósł) również w relacji do do marca 2022 o (+1,69)" - stwierdzono w raporcie BIK. "W okresie 12-miesięcznym pogorszyły się także Indeksy wszystkich trzech rodzajów kredytów. Najwyższe pogorszenie Indeksu wystąpiło w przypadku kredytów obrotowych (+2,62)" - dodano.

Biuro Informacji Kredytowej gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych.

