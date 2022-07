BIK: w pierwszym półroczu 2022 wartość udzielonych pożyczek wyższa o 47,5 proc. rdr

W pierwszym półroczu 2022 firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na kwotę prawie 4,5 mld zł, o 47,5 proc. wyższą niż w analogicznym okresie 2021 r. - podało w środę Biuro Informacji Kredytowej.

Jak poinformowano, w okresie od stycznia do czerwca br. firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły łącznie 1 mln 778 tys. pożyczek na kwotę 4,459 mld zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. oznacza to wzrost o 36,2 proc. w ujęciu liczbowym i o 47,5 proc. w ujęciu wartościowym.

Jak skomentował główny analityk BIK Waldemar Rogowski, pierwsze półrocze tego roku było kontynuacją zeszłorocznej hossy, a po dużych spadkach z 2020 r. nie ma już śladu.

"Wartość udzielonych pożyczek w pierwszym półroczu 2022 r. jest wyższa o 99,7 proc. od wartości z pierwszego półrocza 2020 r. W ujęciu liczbowym jest wyższa o 84,0 proc." - podkreślił. Dodał, że rynek pożyczek pozabankowych w pierwszym półroczu 2022 r. - tak w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym - istotnie wzrósł, choć już mniej spektakularnie, także w porównaniu do 2019 r., czyli okresu sprzed pandemii. "Można stwierdzić, że na tym rynku panuje obecnie bardzo dobra koniunktura" - wskazał.

Ekspert ocenił, że duże wzrosty odnotowywane na rynku pożyczek pozabankowych to efekt dwóch zjawisk: zwiększającego się zapotrzebowania na finansowanie bieżących wydatków przez część gospodarstw domowych w wyniku rosnącej inflacji oraz rosnącej roli pożyczek BNPL (odroczone płatności, ang. Buy Now, Pay Later).

"Myślę, że sprzedaż pożyczek pozabankowych powinna kontynuować odbicie w drugiej połowie roku, oczywiście gdy nie wystąpią negatywne zdarzenia pandemiczne (nagły wzrost zarażeń), pogorszenie sytuacji globalnej czy recesja w polskiej gospodarce. Wynikać to będzie przede wszystkim z rosnącego popytu na finansowanie bieżących potrzeb w wyniku wzrostu cen i wyhamowania dynamiki wzrostu wynagrodzeń. Dodatkowym czynnikiem, który w mojej opinii może negatywnie wpłynąć na rynek pożyczkowy, są ewentualne zmiany regulacyjne" - ocenił Rogowski.

Zauważył też, że na obecną i przyszłą sytuację na rynku pożyczkowym wpływa też możliwość pozyskiwania finansowania przez firmy pożyczkowe w środowisku rosnącego ryzyka i rosnących stóp procentowych (kosztu pozyskiwania finansowania), a także ograniczeń co do możliwości emitowania obligacji korporacyjnych.

