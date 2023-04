BIK: wartość pożyczek udzielonych przez firmy pożyczkowe w marcu wzrosła o ponad 13 proc. rdr

Firmy pożyczkowe współpracujące z BIK w marcu br. udzieliły 275,2 tys. nowych pożyczek o wartości 832 mln zł; w porównaniu do marca 2022 r. to wzrost o 13,2 proc. - poinformowało w czwartek Biuro Informacji Kredytowej. Średnia wartość nowej pożyczki to 2669 zł.

"W marcu 2023 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 275,2 tys. nowych pożyczek o wartości 832 mln zł. W porównaniu do marca 2022 r., w ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły pożyczek na kwotę wyższą o (+13,2 proc.). Natomiast w ujęciu liczbowym udzieliły ich o (-9,1 proc.) mniej" - podano w czwartkowej informacji.

Średnia wartość nowo udzielonej w marcu 2023 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 tys. 669 zł i była o 19,1 proc. wyższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w marcu ub.r.

Jak podano, w marcu, w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, najwyższe dynamiki odnotowały pożyczki z przedziału powyżej 5 tys. zł - w ujęciu liczbowym to wzrost o 16,9 proc., a - wartościowym - o 20,2 proc.

"Najsłabiej wypadają pożyczki niskokwotowe z przedziału do 500 zł. W ujęciu liczbowym firmy pożyczkowe udzieliły ich mniej o (-36,3 proc.) w porównaniu do marca 2022 r., a w wartościowym (-15,5 proc.)" - podało BIK.

W marcu 47 proc. wartości nowych pożyczek przyznano na ponad 5 tys. zł; w ujęciu liczbowym stanowiły one jednak 14 proc. udzielonych pożyczek. W ujęciu liczbowym dominowały pożyczki nieprzekraczające 1 tys. zł, które stanowiły 37 proc. liczby udzielonego finansowania. W ujęciu wartościowym pożyczki do 1 tys. zł miały 8,2-proc. udział w sprzedaży - wskazano w informacji.

Jak dodano, w pierwszym kwartale br. firmy pożyczkowe udzieliły 788,1 tys. pożyczek na 2,291 mld zł, co oznacza spadek o 5,7 proc. liczby udzielonych pożyczek; wartościowo był to wzrost o 10,4 proc. wobec analogicznego okresu 2022 r.

Biuro Informacji Kredytowej gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych.

