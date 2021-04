BIK: wartość udzielanych pożyczek w marcu br. wzrosła o 12,5 proc. rdr

Firmy pożyczkowe współpracujące z Biurem Informacji Kredytowej w marcu br. udzieliły o 8,1 proc. więcej pożyczek w ujęciu liczbowym wobec marca ub.r i o 12, 5 proc. w ujęciu wartościowym - podało BIK. Średnia kwota udzielonej w marcu pożyczki pozabankowej wyniosła 2 319 zł.

"W marcu 2021 r., w porównaniu do marca 2020 r., firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły więcej pożyczek zarówno w ujęciu liczbowym (+8,1 proc.), jak i wartościowym (+12,5 proc.). Łączna wartość nowo udzielonych pożyczek wyniosła w marcu br. 500 mln zł" - poinformowało BIK w piątkowym komunikacie.

Średnia kwota udzielonej pożyczki pozabankowej wyniosła 2 319 zł i była wyższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w marcu ub. r. o 3,7 proc.

Z danych BIK wynika, że w marcu 2021 r., 39,9 proc. wartości nowo udzielonych pożyczek firmy pożyczkowe przyznały na kwoty powyżej 5 tys. zł, które w ujęciu liczbowym stanowiły 10,6 proc. sprzedaży. W ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, które stanowiły 40,3 proc. liczby udzielonego finansowania. W ujęciu wartościowym pożyczki na kwoty poniżej 1 tys. zł miały 10,4 proc. udział w sprzedaży.

"W pierwszym kwartale 2021 r. liczba nowo udzielonych pożyczek wyniosła 558,5 tys. sztuk i była niższa o (-11,5 proc.) w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 r. Wartość nowo udzielonych pożyczek w okresie styczeń - marzec 2021 r. to 1,399 mld zł - mniej o (-9,9 proc.) w zestawieniu do analogicznego okresu 2020 r." - napisano.

Jak podał BIK, w okresie pierwszych trzech miesięcy 2021 r. nowo udzielone pożyczki ze wszystkich przedziałów kwotowych i to zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym odnotowały ujemne dynamiki.

Najwyższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym oraz wartościowym w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 r. odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego 2-3 tys. zł odpowiednio: (-16,1 proc.) oraz (-16,8 proc.). Najniższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym w okresie styczeń - marzec 2021 r. w porównaniu do stycznia - marca o 2020 r. odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego powyżej 5 tys. zł (-7,9 proc.). Natomiast w ujęciu wartościowym pożyczki z przedziału do 1 tys. zł (-3,1 proc.).

Grupa BIK gromadzi i udostępnia informacje o tym, jak uczestnicy rynku - osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, realizują swoje zobowiązania kredytowe i finansowe.

