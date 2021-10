We wrześniu banki i SKOK-i udzieliły więcej kredytów m.in. mieszkaniowych i gotówkowych

We wrześniu br. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. r. banki i SKOK-i udzieliły w ujęciu liczbowym więcej kredytów mieszkaniowych, gotówkowych oraz ratalnych - przekazało Biuro Informacji Kredytowej.

Jak poinformowało BIK, we wrześniu 2021 r. w porównaniu do września 2020 r., w ujęciu liczbowym banki i SKOK-i udzieliły o 31,3 proc. więcej kredytów mieszkaniowych; o 18,5 proc. więcej kredytów gotówkowych oraz o 0,5 proc. - kredytów ratalnych. "Spadek o 25,8 proc. odnotowały limity na kartach kredytowych" - wskazano w informacji Biura.

Dodano, że w ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały na wyższą wartość kredytów mieszkaniowych (+52,4 proc.); kredytów gotówkowych (+26,4 proc.) i kredytów ratalnych (+14,1 proc.); z kolei o 5,8 proc. spadła wartość przyznanych limitów kartowych.

BIK zwróciło uwagę, że w okresie trzech kwartałów 2021 r. banki i SKOK-i udzieliły łącznie 2 687,1 tys. kredytów ratalnych (+5,3 proc.) na 12,57 mld zł (+21,5 proc.) oraz 2 369,4 tys. kredytów gotówkowych (+17,9 proc.) na 50,30 mld zł (+28,4 proc.). "Kredytów mieszkaniowych zaciągnięto 205,6 tys. (+28,3 proc.) na kwotę 65,97 mld zł (+42,5 proc.)" - przekazano.

"Oceniając wartość akcji kredytowej we wrześniu 2021 r. w porównaniu do września ubiegłego roku, musimy pamiętać, że we wrześniu 2020 r. nadal obserwowaliśmy spadki zarówno liczby jak i wartości udzielanych kredytów szczególnie gotówkowych w porównaniu do września 2019 r." - wyjaśniło BIK. Dodano, że wyjątkiem były kredyty ratalne, w przypadku których zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym odnotowano dodatnie dynamiki w porównaniu do sierpnia 2019 r.

Prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej cytowany w informacji wskazał, że głównym czynnikiem wzrostów są kredyty wysokokwotowe "Odnotowały one najwyższe dodatnie dynamiki akcji kredytowej od stycznia do września 2021 r. zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym" - zaznaczył. Dodał, że kredyty na wyższe kwoty odpowiadają za 64,6 proc. wartości sprzedaży w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r. "Same kredyty powyżej 50 tys. zł mają 43,7-proc. udział w wartości akcji kredytowej" - wyjaśnił.

Jak wskazało Biuro, w przypadku kredytów ratalnych we wrześniu zaobserwowano dużo wyższy wzrost rdr w ujęciu wartościowym (+14,1 proc.), niż w ujęciu liczbowym (+0,5 proc.). "Najwyższe 40-proc. dodatnie dynamiki liczby udzielonych kredytów w okresie styczeń - wrzesień br. dotyczyły kredytów ratalnych na najwyższe kwoty, tzn. z przedziału powyżej 10 tys. zł" - wskazał Rogowski.

Jak dodano, średnia wartość kredytu ratalnego we wrześniu 2021 r. wyniosła 4 814 zł i jest ona wyższa niż we wrześniu rok temu o 13,5 proc. "Dla kredytów gotówkowych, średnia wartość udzielonego we wrześniu 2021 r. kredytu to 20 945 zł - to wzrost o 6,7 proc. w stosunku do września 2020 r." - przekazano.

Z kolei kart kredytowych banki wydały we wrześniu 2021 r. 51,1 tys. na łączną kwotę przyznanych limitów 404 mln zł.

