Bilans rządów PiS. Oto w jakim stanie są finanse publiczne

Część ekspertów twierdzi, że finanse publiczne są w bardzo złym stanie. Inni zauważają, że są też w nim ciągle mocne strony, a spore wydatki mogą mieć solidne uzasadnienie.

Rząd zaplanował rekordowe wydatki na 2024 rok po rekordowym przyroście zadłużenia w 2023 roku.

Wysoki deficyt można uzasadniać wyjątkowymi okolicznościami (pandemia, inwazja Rosji na Ukrainę), a kluczowe wskaźniki pozostają na możliwym do zaakceptowania poziomie. Rosnące zadłużenie to jednak "duże wyzwanie i znaczące zagrożenie".

Głównym zarzutem wobec rządu PiS jest wyprowadzanie wydatków budżetowych do funduszy pozostających poza kontrolą Parlamentu.

Business Insider Polska w poniedziałek przedstawia swój bilans rządów PiS od strony finansów publicznych.

Przyrost zadłużenia rekordowy. "Zgniłym jajem" realizacja budżetu na 2023 rok

Jak przypomina serwis, tegoroczne wydatki budżetowe przewyższą dochody o około 92 mld zł, a deficyt finansów publicznych w relacji do PKB wyniesie 5,2 proc. Dziura budżetowa zaplanowana na 2024 roku przekracza z kolei kwotę 160 mld zł (przy deficycie sektora gg na poziomie 4,5 proc.).

Jak zauważa BI, jeśli chodzi o przyrost zadłużenia, w ostatnich kilkunastu latach gorzej było tylko tuż po światowym kryzysie finansowym i w pierwszym roku pandemicznym.

Do tego "zgniłym jajem" pozostawionym przez rząd Morawieckiego następnej ekipie ma być realizacja budżetu na 2023 rok. Po sierpniu odnotowano 16,6 mld zł, a po wrześniu (dane opublikowano z opóźnieniem już po wyborach) już 34,7 mld zł.

Jak zauważają ekonomiści PKO BP, z kolei zsumowany deficyt z kolejnych 12 miesięcy wyniósł 75 mld zł, co jest najgorszym wynikiem od marca 2021 r.

Spore wydatki można uzasadniać nadzwyczajną sytuacją. Główny zarzut jest inny

Premier Morawiecki w swoich wypowiedziach stwierdza, że finanse państwa są w dobrym państwie, a nadzwyczajny deficyt jest skutkiem nadzwyczajnej sytuacji, gdy najpierw wybuchła pandemia, a po niej rozpoczęła się zmasowana inwazja Rosji na Ukrainę.

Jak zauważa "BI,"– głównym zarzutem wobec jego rządu jest wyprowadzanie wydatków budżetowych poza budżet. I tak Instytut Finansów Publicznych w ramach projektu "Prawdziwy budżet" wyliczył, że "rzeczywisty" deficyt budżetowy w 2024 roku (po uwzględnieniu wydatków, które w jego opinii powinny znaleźć się w budżecie) będzie o 112 mld zł większy, niż pokazuje rząd i wyniesie ok. 277 mld zł.

Według Instytutu Odpowiedzialnych Finansów "finanse publiczne jako system są obecnie w bardzo złym stanie". Nie wszyscy jednak zgadzają się z tą skrajną opinią.

Ekonomista Banku Santander Piotr Bielski w rozmowie z Business Insiderem zauważa, że bardzo duży deficyt z punktu widzenia stabilności finansów to nie jest dobra wiadomość, ale "ma to też pewne plusy". Deficyt i ekspansywna polityka rządu jest w jego ocenie wsparciem dla gospodarki, a globalna sytuacja i kryzys wymagają często niestandardowych działań.

Z kolei Rafał Benecki z ING Banku Śląskiego wskazuje, że Polska ma niski dług w stosunku do PKB i niektóre metryki fiskalne wciąż na bezpiecznym poziomie. Równocześnie zaznacza, że potrzeby pożyczkowe na lata 2023/2024 skoczyły do poziomów niewidzianych nigdy i jest to "duże wyzwanie i znaczące zagrożenie".