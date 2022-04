Bill Ackman stracił na Netfliksie 415 mln dol. w jeden dzień

Pod koniec stycznia Bill Ackman, amerykański inwestor i miliarder zarządzający funduszem hedgingowym, widział w spadających cenach akcji Netfliksa okazję do inwestycji o wartości 1,1 mld dol. Poniósł on ogromne straty po raporcie spółki za pierwszy kwartał, w którym ujawniła ona, że ubyło jej 200 tys. subskrybentów w pierwszych trzech miesiącach tego roku i spodziewa się, że w drugim kwartale straci kolejne 2 mln.

Bill Ackman kupił ponad 3,1 mld akcji Netfliksa między 21 a 26 stycznia, kiedy ich cena mieściła się w przedziale od 351,46 do 409,14 dol.

Netflix w pierwszym kwartale 2022 roku stracił 200 tys. abonentów. W efekcie nastąpił spadek notowań akcji aż o 25 proc. w handlu posesyjnym.

Spółka z Kalifornii podała, że zawieszenie świadczenia usług w Rosji spowodowało spadek liczby subskrypcji o 700 tys.

W efekcie złych wieści w raporcie notowania spółki oferującej za zryczałtowaną opłatą dostęp do filmów i seriali gwałtownie spadły. Jak duży to cios dla Ackmana dokładnie nie wiadomo, gdyż nie ujawnił on kwoty, jaką zapłacił za akcje Netfliksa. Poinformował jednak, że kupił ponad 3,1 mld akcji między 21 a 26 stycznia, kiedy ich cena mieściła się w przedziale od 351,46 do 409,14 dol.

Zakładając najlepszy scenariusz, czyli kupno wszystkich akcji po cenie z dolnego zakresu widełek, nadal oznaczałoby to stratę dla Ackmana w wysokości prawie 415 mln dol. w mniej niż 24 godziny - wylicza Fortune.

Czytaj: Netflix traci abonentów. Akcje pikują w dół

Nieuczciwe praktyki

Jednak za spadkiem liczby subskrybentów stoi wiele różnych czynników, w tym konkurencja ze strony tradycyjnych firm medialnych, które w ostatnich latach weszły na rynek transmisji strumieniowych.

Wyłączając ten efekt, spółce przybyłoby netto 500 tys. nowych klientów.

Jednak za spadkiem liczby subskrybentów stoi wiele różnych czynników, w tym konkurencja ze strony tradycyjnych firm medialnych, które w ostatnich latach weszły na rynek transmisji strumieniowych.

Swoją rolę odgrywają też nieuczciwe praktyki ze współdzieleniem kont i udostępnianiem haseł dostępu do filmów. Firma podała, że abonament płacony przez 222 mln gospodarstw domowych jest dodatkowo współdzielony z ponad 100 mln gospodarstw, które nie płacą za korzystanie z usług.

