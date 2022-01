BioMaxima: KNF zatwierdziła prospekt spółki, w styczniu możliwy debiut na podstawowym rynku GPW

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt BioMaxima SA, w styczniu możliwy jest debiut spółki na głównym parkiecie GPW - wynika z poniedziałkowego komunikatu spółki.

Jak napisano w informacji, spółka złożyła prospekt do KNF w sierpniu 2021 r. w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich akcji Emitenta serii A, B, C, D, E i F.

"Niezwłocznie złożymy wniosek do zarządu GPW o przeniesienie notowań akcji BioMaxima na rynek podstawowy GPW i jeszcze w styczniu spodziewamy się debiutu na głównym parkiecie" - poinformował, cytowany w komunikacie, prezes BioMaxima Łukasz Urban.

Przeniesieniu notowań na rynek podstawowy GPW nie będzie towarzyszyła emisja nowych akcji - wyjaśniono.

Zgodnie z komunikatem w grudniu 2020 r. podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BioMaxima podjęto uchwałę o przejściu od 1 stycznia 2021 r. na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i tym samym wyznaczono kierunek na GPW.

"Debiut na GPW to jeszcze większa transparentność i naturalny krok w rozwoju BioMaximy. Najważniejszym czynnikiem warunkującym sukces spółki pozostaje jednak zdrowa sytuacja finansowa oraz szybki rozwój naszej firmy" - podkreślił Urban.

16 listopada 2021 r. spółka opublikowała raport za III kwartał 2021 roku, wykazujący 14 mln 589 tys. zł przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej BioMaxima. Narastająco w 2021 roku łączne przychody wyniosły 56 mln 33 tys. zł wykazując dynamikę 135 proc. w stosunku do 9 miesięcy roku 2020. Wyniki przełożyły się na skonsolidowany wskaźnik zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) grupy w tym okresie o wartości 11 mln 297 tys. zł, przy 6 mln 760 tys. zł za 9 miesięcy 2020 r. Dynamika wyniosła 167 proc.

Zysk netto grupy wyniósł 1 mln 348 tys. zł w III kwartale 2021 r. oraz narastająco 8 mln 248 tys. zł, co daje dynamikę 192 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku. W III kwartale 2021 r. spółka wypracowała 2 mln 32 tys. zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację oraz zysk netto w wysokości 1 mln 429 tys. zł., przy przychodach ze sprzedaży 14 mln 404 tys. zł. Oznacza to odpowiednio dynamikę EBITDA na poziomie 115 proc., dynamikę zysku netto 110 proc. i dynamikę przychodów 102 proc., w porównaniu z III kwartałem 2020 r.

Spółka przypomina, że analitycy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska, w raporcie z 7 listopada 2021 r., podtrzymali wycenę akcji BioMaxima w horyzoncie 12-miesięcznym na 37,3 zł za papier. W ocenie analityków mniejsze ilości zamawianych testów zostaną skompensowane na poziomie przychodów ożywieniem w nie-Covidowych segmentach działalności firmy. Jednak w III kwartale 2021 r. wróciło intensywne testowanie i popyt na testy.

BioMaxima to polska firma działająca na rynku diagnostyki laboratoryjnej i specjalizująca się w produkcji systemów do diagnostyki chorób zakaźnych. Od 2010 r. firma notowana jest na rynku NewConnect.

