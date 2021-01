BioMaxima: Przychody ze sprzedaży na eksport wzrosły w ub. r. o 246,2 proc.

Przychody BioMaximy ze sprzedaży na eksport wzrosły w zeszłym roku o 246,2 proc. i wyniosły 19 mln 445 tys. zł, ich udział stanowił 32,19 proc. sprzedaży ogółem - poinformował w piątkowym komunikacie polski producent preparatów i sprzętu do diagnostyki laboratoryjnej.

Jak zaznaczono w informacji, w okresie I-XII 2020 r. spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w kwocie 60 mln 416 tys. zł, uzyskując dynamikę sprzedaży rok do roku na poziomie 210,37 proc.

Przychody ze sprzedaży w grudniu ub. r. były na poziomie 8 mln 792 tys. zł, co - jak poinformowano - jest nowym rekordowym wynikiem miesięcznym w historii spółki. "W stosunku do grudnia roku poprzedniego, dynamika wzrostu sprzedaży w grudniu 2020 wyniosła 235,71 proc." - poinformowano.

Ze sprzedaży eksportowej w okresie I-XII 2020 r. spółka osiągnęła przychody w kwocie 19 mln 445 tys. zł, uzyskując dynamikę rok do roku na poziomie 246,20 proc. "Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem wyniósł 32,19 proc." - zaznaczono w komunikacie.

"Przełomowy rok 2020 w historii spółki - m.in. rozwój portfolio produktowego, nowi partnerzy, strategiczne decyzje o powiększeniu zakładu produkcyjnego, ale przede wszystkim decyzja o wejściu na rynek regulowany - powodują, że z optymizmem patrzymy na wyzwania czekające nas w 2021 roku. Jesteśmy na dobrej drodze, aby w dalszym ciągu rozwijać naszą działalność w każdym z segmentów naszego biznesu" - powiedział cytowany w komunikacie prezes zarządu BioMaxima Łukasz Urban.

W grudniu spółka informowała o wprowadzeniu do obrotu nowego własnego testu genetycznego umożliwiającego wykrycie kilku patogenów wywołujących infekcje układu oddechowego m.in. SARS-CoV-2, wirusy grypy grypy A (H1N1, H3N2, H5N1), wirus grypy B. Zaletą nowego testu jest możliwość identyfikacji wielu patogenów w jednej probówce.

Także w grudniu spółka zawarła umowę przedwstępną, w wyniku której kupi zabudowaną nieruchomość położoną w Lublinie, w bezpośrednim sąsiedztwie działki, na której znajduje się obecnie zakład BioMaximy, co da możliwość rozbudowy potencjału produkcyjnego spółki.

"W 2020 roku, w związku z zapotrzebowaniem na wyroby do diagnostyki SARS-CoV-2 i przeprowadzanymi inwestycjami zwiększającymi moce produkcyjne, nastąpiło niemal całkowite zagospodarowanie dostępnej rezerwy w istniejących budynkach produkcyjnych BioMaximy" - informuje spółka.

BioMaxima wcześniej informowała też o otrzymaniu od dystrybutora zaopatrującego rynek w Indonezji zamówienia na testy genetyczne PCR do oznaczania SARS-CoV-2 o łącznej wartości ponad 1 mln USD. Zamówienia zostały zrealizowane w grudniu 2020 r.

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą na rynku diagnostyki laboratoryjnej notowaną od 2010 r. na rynku NewConnect. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 22 grudnia podjęto uchwały rozpoczynające proces przeniesienia notowań akcji spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany.

Spółka specjalizuje się m.in. w produkcji testów mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. W swojej ofercie posiada również szeroką paletę systemów diagnostycznych SARS-CoV-2, m.in. molekularny test do wykrywania SARS-CoV-2 oparty na metodzie Real Time PCR, a także szybkie testy immunochromatograficzne do wykrywania antygenu wirusa oraz przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2. Jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych. Zaopatruje ponad dwa tysiące laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach.