BioMaxima: w I kwartale zysk wzrósł o ponad 200 proc.

BioMaxima S.A., spółka zajmująca się m.in. produkcją testów koronawirusowych, w I kwartale 2020 r. osiągnęła 0,4 mln zł zysku i poprawiła wynik EBITDA o 224 proc. ro do roku - podano we wtorek w komunikacie.

BioMaxima S.A. miała ponad 1 mln zł zysku EBITDA oraz 404 tys. zł zysku netto na poziomie jednostkowym w 1 kw. 2020 r., podczas gdy w analogicznym okresie ub. roku zanotowała stratę w kwocie prawie 77 tys. zł - czytamy w komunikacie spółki.

Spółka podała, że przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 6 mln 756 tys. zł, wobec blisko 6.958 tys. zł rok wcześniej.

"Spółka liczy na dalszy wzrost sprzedaży dzięki szerszemu asortymentowi oraz dokonanej rozbudowie mocy produkcyjnych" - podano.

Firma poinformowała, że poziom sprzedaży byłby w minionym kwartale jeszcze wyższy, gdyby nie negatywny wpływ pandemii, który miał swoje odzwierciedlenie w zawirowaniach w międzynarodowych łańcuchach dostaw.

"Dzięki wprowadzeniu do sprzedaży w drugiej połowie marca szybkiego testu do wykrywania IgG/IgM przeciwko SARS-CoV-2019, możliwe było jednak zdynamizowanie wskaźnika sprzedaży ogółem" - napisano w komunikacie.

"BioMaxima S.A., dzięki inwestycjom z lat 2018-2019, weszła w 2020 r. przygotowana infrastrukturalnie do obsługi znacznie większych wolumenów sprzedaży, niż to było wcześniej możliwe" - ocenił Łukasz Urban, prezes BioMaxima S.A.

"Poszerzenie oferty w marcu o nowe testy do diagnostyki COVID-19, a także wzmocnienie struktury finansowania poprzez środki z emisji akcji, mają odbicie w kwartalnym wyniku finansowym" - dodał.

Spółka poinformowała, że w ostatnim czasie BioMaxima S.A. wprowadziła do sprzedaży analizator immunochemiczny o wysokiej wydajności do ilościowego oznaczania przeciwciał IgM/IgG przeciwko SARS-CoV-2019. Analizator jest przeznaczony dla dużych laboratoriów szpitalnych oraz prywatnych laboratoriów sieciowych w kraju.

"Spółka planuje w najbliższym czasie wprowadzić do sprzedaży także szybki test do wykrywania obecności antygenu wirusa SARS-CoV-2, który wykorzystuje wymaz z nosa i gardła osoby, u której podejrzewa się zarażenie koronawirusem, umożliwiając szybką wstępną diagnostykę" - podano.

"Tego typu testy mogą stać się również uzupełnieniem diagnostyki molekularnej PCR, zwiększając wykrywalność zakażeń, zwłaszcza w przypadku konieczności szybkiej diagnostyki personelu medycznego czy osób opiekujących się osobami starszymi lub chorymi. Koszt testu oraz krótki, 30-minutowy czas wykonania badania, daje szanse zwiększenia ilości wykonywanych testów w Polsce i dzięki temu wykrywalności zakażeń COVID-19" - dodano.

BioMaxima to notowany na NewConnect polski producent podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także dystrybutor odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych.