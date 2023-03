BioMaxima w rankingu FT 1000 najszybciej rosnących firm w Europie

BioMaxima została wymieniona przez Finnacial Times w rakningu FT 1000: Europe’s Fastest Growing Companies w kategorii "Health Care & Life Sciences" – podała spółka w czwartkowej informacji prasowej.

"BioMaxima SA, została wyróżniona w prestiżowym rankingu FT 1000: Europe's Fastest Growing Companies, zestawiającym 1000 firm z całej Europy, które osiągnęły najwyższą dynamikę wzrostu przychodów w latach 2018-22 (CAGR). BioMaxima SA znalazła się w rankingu w kategorii +Health Care & Life Sciences+ po raz pierwszy" - podała spółka w czwartkowej informacji prasowej.

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą na rynku diagnostyki laboratoryjnej notowaną na GPW w Warszawie. Spółka specjalizuje się w produkcji systemów do diagnostyki chorób zakaźnych, m.in. testów mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych. Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach.

"Bardzo cieszymy się, że dynamiczny rozwój BioMaximy został zauważony i że spółka znalazła się w tym prestiżowym rankingu dziennika Financial Times. Taki rozwój był możliwy dzięki reinwestowaniu zarabianych przez spółkę środków, oraz dzięki systematycznej ciężkiej pracy całego naszego zespołu. Konsekwentnie realizujemy strategię budowy silnego polskiego producenta testów służących do diagnostyki zakażeń, jedynego w regionie Europy Środkowej producenta systemów do oznaczania lekowrażliwości. Idąc za ciosem, już w najbliższych miesiącach uruchomimy nowy zakład produkcyjny który przeniesie BioMaximę na kolejne poziomy rozwoju" - powiedział cytowany w komunikacie prezes BioMaxima Łukasz Urban.

