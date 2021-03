BioMaxima wprowadza test na przeciwciała neutralizujące SARS-CoV-2

Firma BioMaxima wprowadza do obrotu test umożliwiający szybkie wykrywanie przeciwciał neutralizujących, które odgrywają kluczową rolę w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

"Procedura rejestracji przez BioMaxima SA nowego testu w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych zakończyła się 25 marca 2021 r., w związku z czym spółka uzyskała prawo do sprzedaży testu na rynkach UE. Dokonana rejestracja pozwoli również na uzyskanie świadectw wolnej sprzedaży na rynki, gdzie takowe są wymagane" - poinformowała spółka w piątek w komunikacie prasowym.

Nowy test - jak informuje spółka - pomoże służbie zdrowia efektywniej programować szczepienia, a także monitorować odporność ozdrowieńców oraz osób zaszczepionych.

Najważniejszą cechą przeciwciał wykrywanych przez nowy test jest ich zdolność do łączenia się z białkiem (S) znajdującym się na kolcach koronawirusa SARS-CoV-2 i tym samym - neutralizowania jego właściwości. Przez to wirus traci możliwość połączenia się z receptorem ACE2 komórki ludzkiej, a więc wniknięcia do jej wnętrza. "Badanie może być wykonane na próbkach surowicy, osocza, jak również krwi pełnej, pobranej z palca. Wynik uzyskuje się po 10-15 minutach" - podano w komunikacie.

Nowy test - SARS-CoV-2 Neutralization Antibody Rapid Test - jak podaje spółka, może być wykorzystywany np. podczas ustalania kolejności szczepień w kierunku SARS-CoV-2. Umożliwia on wyłonienie osób nie posiadających przeciwciał neutralizujących i najbardziej narażonych na zakażenie.

Test umożliwia też monitorowanie odporności osób, które zostały już zaszczepione przeciwko SARS-CoV-2, w celu weryfikacji skuteczności szczepionki i określenia czasu trwałości ochrony po szczepieniu. Może służyć także do identyfikacji potencjalnych dawców osocza spośród osób, które przebyły zakażenie.

"W walce z pandemią liczy się szybkość i pewność działania. Wprowadzany przez nas jakościowy test do wstępnej diagnostyki przesiewowej odpowiada na te potrzeby, jesteśmy więc przekonani, że będzie ważnym narzędziem wspierającym służbę zdrowia w tym trudnym czasie" - mówi cytowany w komunikacie prezes zarządu BioMaxima Łukasz Urban.

Spółka poinformowała, że nowy test został m.in. poddany badaniom porównawczym z testem PRNT (Plague Reduction Neutralization Test), stanowiącym "złoty standard" pomiaru skuteczności przeciwciał w neutralizacji wirusów. "Potwierdziły one bardzo wysoką czułość i specyficzność, wynoszące odpowiednio 95,74 proc. i 99,15 proc." - podano w komunikacie.

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Specjalizuje się m.in. w produkcji testów mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka posiada w swojej ofercie systemy diagnostyczne SARS-CoV-2, m.in. molekularny test do wykrywania SARS-CoV-2 oparty na metodzie Real Time PCR, a także szybkie testy immunochromatograficzne do wykrywania antygenu wirusa oraz przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2.

Od 2010 r. BioMaxima jest notowana na rynku NewConnect. W grudniu ub. roku rozpoczął się proces przeniesienia notowań akcji spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl