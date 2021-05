BioMaxima z najwyższą w historii kwartalną wartością sprzedaży

Najwyższą w historii kwartalną wartość sprzedaży i zysk przekraczający 6,37 mln zł (przy 7,77 mln zł zysku za cały 2020) odnotowała w pierwszym kwartale 2021 roku polska spółka BioMaxima, działająca na rynku diagnostyki laboratoryjnej.

Spółka poinformowała w poniedziałek (10 maja) w komunikacie prasowym, że w pierwszym kwartale 2021 roku Grupa Kapitałowa BioMaxima osiągnęła blisko 26,7 mln złotych przychodów ze sprzedaży, uzyskując w relacji do analogicznego kwartału 2020 roku dynamikę na poziomie 379 proc.

"Jeszcze większa była dynamika wzrostu sprzedaży wyrobów własnych, wynosząc 672 proc. Raportowany kwartał okazał się też kolejnym rekordowym w zakresie wypracowanego przez Grupę zysku netto, który osiągnął wartość 6 mln 371 tys. zł" - podano w komunikacie

To najwyższa w historii spółki kwartalna wartość sprzedaży i zysku; za cały 2020 rok zysk netto BioMaximy zamknął się w kwocie 7 mln 644 tys. zł.

Spółka poinformowała, że skonsolidowany wskaźnik EBITDA Grupy osiągnął w pierwszym kwartale 2021 roku wartość 8 mln 403 tys. zł, przy całkowitym skonsolidowanym EBITDA za rok 2020 w wysokości 12 mln 027 tys. zł. "Oznacza to, że EBITDA za ostatnie 12 miesięcy sięgnął poziomu 19 mln 474 tys. zł, a stosunek "Debt/EBITDA(LTM)" wynosi 0,4. Wskaźnik pokrycia kapitałami własnymi sumy bilansowej Grupy wyniósł na koniec pierwszego kwartału 55 proc." - napisano.

Prezes zarządu w BioMaxima Łukasz Urban podkreślił, że "skokowy" w 2020 roku i kontynuowany w 2021 roku wzrost przychodów i zysków "potwierdza słuszność" przyjętej przez firmę strategii zwiększania udziału wyrobów własnych i zwiększania efektywności operacyjnej poprzez inwestycje w latach 2018-2019.

"Te inwestycje w połączeniu z szybkimi decyzjami Zarządu na początku 2020 roku o włączeniu się w walkę z pandemią COVID-19 poskutkowały tym, że nasza reakcja była właściwa pod kątem asortymentu, tempa oraz skali odpowiedzi na wyzwania związane z dynamicznie zmieniającą się pandemiczną rzeczywistością" - zaznacza cytowany w komunikacie Urban.

Poinformowano również, że BioMaxima jest na ostatnim etapie sporządzania prospektu papierów wartościowych, którego złożenie w Komisji Nadzoru Finansowego spodziewane jest jeszcze w maju 2021 roku.

Urban dodał, że firma prowadzi intensywne prace rozwojowe w zakresie systemów do oznaczania lekowrażliwości.

Prezes zaznaczył, że spodziewa się też "zmiany struktury popytu na testy w kierunku COVID-19 ze względu na czynniki takie jak postęp szczepień, nadchodzący sezon urlopowy czy otwieranie światowej gospodarki". Zapowiedział, że BioMaxima "posiada już w ofercie nowe wyroby" odpowiadające na potrzeby diagnostyczne i społeczne zarówno na rynku polskim jak i na rynkach eksportowych.

BioMaxima jest polską firmą działającą na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Specjalizuje się m.in. w produkcji testów mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka posiada w swojej ofercie systemy diagnostyczne SARS-CoV-2, m.in. molekularny test do wykrywania SARS-CoV-2 oparty na metodzie Real Time PCR, a także szybkie testy immunochromatograficzne do wykrywania antygenu wirusa oraz przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2.

BioMaxima jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych, zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach.

Od 2010 r. BioMaxima jest notowana na rynku NewConnect. W grudnia ub. roku rozpoczął się proces przeniesienia notowań akcji spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany.

