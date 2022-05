BioMaxima z rekordowym wynikiem finansowym

93,6 mln zł przychodów netto wypracowała w pierwszym kwartale br. Grupa Kapitałowa BioMaxima, co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu ub. r. o 351 proc. – poinformowała lubelska spółka BioMaxima, działająca na rynku diagnostyki laboratoryjnej. To nowy rekord w historii spółki pod względem wyników finansowych.

Spółka poinformowała, że w pierwszym kwartale 2022 r. Grupa Kapitałowa BioMaxima osiągnęła 93,6 mln zł przychodów netto, co stanowi wzrost w stosunku do pierwszego kwartału ub. r. o 351 proc. Jak podano, jest to nowy rekord w historii spółki pod względem wyników finansowych.

Przekazano również, że zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację wyniósł 30,7 mln zł. Zysk netto grupy za I kwartał br. wyniósł 24,1 mln zł i jest wyższy od osiągniętego w analogicznym kwartale roku ubiegłego o 386 proc.

"Z perspektywy ostatnich dwóch lat możemy stwierdzić, że mimo niepewności oraz zawirowań gospodarczych, wykorzystaliśmy czas pandemii COVID-19 wyjątkowo dobrze. Pacjentom zapewniliśmy wysokiej jakości systemy diagnostyczne, a efekty podjętych decyzji widoczne są już dziś w wynikach spółki, ale także wpłyną niewątpliwie pozytywnie na możliwości rozwojowe BioMaximy w nadchodzących kwartałach i latach" - zaznaczył prezes zarządu BioMaxima Łukasz Urban.

Spółka poinformowała, że w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, nastąpił prawie czterokrotny wzrost zamówień w strategicznym dla spółki segmencie badania lekowrażliwości.

"Mimo niewątpliwej dominacji w przychodach asortymentu związanego z diagnostyką SARS-CoV-2, na dzień publikacji raportu wartość zamówień na krążkowe systemy do oznaczania lekowrażliwości oczekujących na realizację sięga 833 tys. zł, przy całkowitej sprzedaży na poziomie 1,38 mln zł w I kwartale 2021 w tym segmencie. Podjęliśmy działania, aby już w III kwartale 2022 roku, jeszcze przed oddaniem nowego obiektu produkcyjnego, znacząco zwiększyć wydajność w zakresie tego asortymentu" - przekazał Łukasz Urban.

Jak dodano, prace budowlane na terenie nabytej przez spółkę nieruchomości przy ulicy Vetterów w Lublinie zostały już rozpoczęte. Zakończenie budowy i oddanie nowych obiektów do użytku przewidywane jest w pierwszym kwartale 2023 roku.

W zeszłym roku Grupa Kapitałowa BioMaxima SA wypracowała 79 mln zł przychodów netto. Zysk netto grupy za rok 2021 wyniósł 10,2 mln zł i był wyższy od zysku netto osiągniętego w roku poprzednim o 29 proc.

W poniedziałkowym komunikacie podkreślono także, że BioMaxima systematycznie rozwija sprzedaż podstawowego asortymentu. W marcu 2022 r. spółka podpisała z polską firmą farmaceutyczną umowę na sprzedaż i dostawę trzech automatycznych analizatorów do monitorowania hodowli komórkowych o wartości netto 3,2 mln zł. "Przewidywany termin dostarczenia i instalacji urządzeń to koniec maja 2022 r. Zainstalowane analizatory będą generowały stały przychód z tytułu dostaw odczynników i materiałów zużywalnych na poziomie 1,5 mln zł rocznie" - napisano w komunikacie.

BioMaxima S.A. specjalizuje się w produkcji systemów do diagnostyki chorób zakaźnych, m.in. testów mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. W swojej ofercie spółka posiada również szeroką paletę rozwiązań do diagnostyki w kierunku SARS-CoV-2. Jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych, zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach. Od 2010 r. BioMaxima jest spółką notowaną, w styczniu 2022 r. notowania akcji zostały przeniesione z rynku NewConnect na rynek główny GPW.

