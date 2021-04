BioMaxima zwiększa eksport testów na koronawirusa

Polska firma biotechnologiczna BioMaxima wciąż korzysta na "koronahossie". Wypracowane w I kw. 2021 r. przychody ze sprzedaży stanowią już 43,86 proc. przychodów ze sprzedaży za cały 2020 r. Wyniki napędza niewątpliwie eksport, gdzie BioMaxima realizuje kolejne kontrakty.

Nowy test na SARS-CoV-2

BioMaxima wprowadza do obrotu test umożliwiający szybkie wykrywanie przeciwciał neutralizujących, które odgrywają znaczącą rolę w walce z koronawirusem SARS-CoV-2. Procedura rejestracji nowego testu w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych zakończyła się 25 marca 2021 r. W związku z tym firma uzyskała prawo do sprzedaży testu na rynkach UE. Dokonana rejestracja pozwala również na uzyskanie świadectw wolnej sprzedaży testów na rynki w krajach, w których są one stosowane.Nowy test na SARS-CoV-2 „Neutralization Antibody Rapid Test” może być wykorzystywany np. podczas ustalania kolejności szczepień w kierunku SARS-CoV-2. „Umożliwia on wyłonienie osób nie posiadających przeciwciał neutralizujących i najbardziej narażonych na zakażenie. Badanie może być wykonane na próbkach surowicy, osocza, jak również krwi pełnej, pobranej z palca. Wynik uzyskuje się po 10-15 minutach” – podano w komunikacie.BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Specjalizuje się m.in. w produkcji testów mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro.Spółka posiada w swojej ofercie m.in. molekularny test do wykrywania SARS-CoV-2 oparty na metodzie Real Time PCR, a także szybkie testy immunochromatograficzne do wykrywania antygenu wirusa oraz przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2.Od 2010 r. BioMaxima jest notowana na rynku NewConnect. W grudniu ub.r. rozpoczął się proces przeniesienia notowań akcji z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW w Warszawie.