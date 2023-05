BioMaxima: zysk netto w 2022 r. wzrósł do 28,8 mln zł

Lubelska spółka BioMaxima działająca na rynku diagnostyki laboratoryjnej w 2022 r. odnotowała 28,8 mln zł zysku netto, tj. o 182 proc. więcej w ujęciu rok do roku - poinformowała w czwartek firma. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 143,8 mln zł netto.

O wynikach finansowych spółki za 2022 rok poinformował podczas czwartkowej konferencji w Warszawie prezes zarządu BioMaxima S.A. Łukasz Urban. Przekazał, że przychody ze sprzedaży wyniosły 143,8 mln zł, tj. wzrosły o 81,9 proc. w porównaniu do 2021 r. EBITDA osiągnęła poziom 36,8 mln zł. Prezes podkreślił również, że zysk netto wyniósł 28,8 mln zł, co oznacza wzrost o 182 proc. w porównaniu do roku poprzedniego.

"Przychody ze sprzedaży związanej ze zwalczaniem pandemii COVID w drugiej połowie 2022 roku stanowiły niecałe ok. 3 proc. całości przychodów. Natomiast sprzedaż wyrobów niezwiązanych z COVID-19 wzrosła w 2022 roku o 38 proc. w stosunku do poprzedzającego pandemię roku 2019" - przekazano w trakcie konferencji.

Jak zwrócił uwagę prezes BioMaxima S.A., przychody większości tradycyjnych asortymentów spółki systematycznie rosną i osiągnęły w 2022 roku rekordowe wartości. Podając szczegóły, Urban wskazał, że sprzedaż w obszarze mikrobiologii wzrosła o 19 proc., w obszarze krążków dyfuzyjnych do oznaczania lekowrażliwości - o 140 proc., a w obszarze szybkich testów - o 46 proc.

"Istotnym motorem, który stoi za tym wzrostem, jest sprzedaż eksportowa, która w drugiej połowie 2022 roku wykazywała dynamikę 185 proc. w porównaniu do analogicznego okresu przedcovidowego, tj. 2019 roku. Eksport jest na pewno tym kierunkiem, który umożliwia nam bardzo szybki wzrost" - wyjaśnił prezes.

Członek zarządu BioMaxima S.A. Piotr Janowski podkreślił, że wyroby gotowe wytwarzane są pod bieżące potrzeby rynku, a produkcja jest planowana według ścisłych prognoz popytu oraz na potrzeby złożonych przez klientów zamówień. Dodał, że spółka postanowiła nie zmniejszać zapasów surowców i towarów ze względu na istniejące ryzyko przerwania albo zablokowania łańcuchów dostaw.

"Sprowadzamy materiały z różnych miejsc na świecie i ryzyka - począwszy od zablokowania Kanału Sueskiego do wstrzymania ruchu lotniczego i wstrzymania ruchu samochodowego w Europie, co też nie jest nierealne - istnieją, dlatego, żeby zabezpieczyć naszą produkcję, postanowiliśmy utrzymywać zapasy na nieco większym poziomie, niż jest to potrzebne" - wyjaśnił Janowski.

Odnosząc się do planów rozwojowych, przedstawiciele spółki wskazali na inwestycje w nowe moce produkcyjne oraz w unowocześnienie zaplecza produkcyjnego polegające na automatyzacji i robotyzacji zarówno procesów produkcyjnych, jak i magazynowych. Ma to pozwolić znacząco zwiększyć skalę i efektywność operacyjną oraz obniżyć jednostkowe koszty wytworzenia wyrobu.

Członek zarządu BioMaxima S.A. Henryk Lewczuk poinformował, że w Lublinie została zakończona budowa nowego trzykondygnacyjnego budynku produkcyjnego o powierzchni użytkowej 1,3 tys. m kw., gdzie znajdą się nowe wydziały produkujące systemy AST, jak również rozbudowany wydział produkcji testów i odczynników oraz diagnostyki molekularnej.

"W najstarszym budynku produkcyjnym rozpoczniemy rozbudowę mocy produkcyjnych w segmencie mikrobiologii. Szacujemy, że w trzecim kwartale 2023 roku powinniśmy się z tym uporać i wówczas spółka będzie dysponowała łączną infrastrukturą o powierzchni 6 tys. m kw." - przekazał Lewczuk.

Działająca od 1997 roku w Lublinie spółka BioMaxima specjalizuje się w produkcji systemów do diagnostyki chorób zakaźnych, m.in. testów mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Jest również dystrybutorem produktów światowych firm diagnostycznych.

BioMaxima zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach. Od 2010 r. jest spółką notowaną. W styczniu 2022 r. notowania spółki zostały przeniesione z NewConnect na rynek główny GPW.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl