Biomed Lublin gwiazdą warszawskiej giełdy. Indeksy wróciły do spadków

Pomimo początkowych wzrostów, główne indeksy giełdowe zakończyły środowe notowania na minusie, co zdaniem analityków, może zwiastować powrót do trendu spadkowego. Rekordowym, wynoszącym 340 mln zł, obrotom na akcjach Biomedu-Lublin towarzyszył wzrost kursu o 36 proc. Spółka poinformowała o zakończeniu pierwszego etapu produkcji leku na COVID-19.

- Pierwsza część sesji wpisywała się w scenariusz korekty wzrostowej po mocnym poniedziałkowym spadku, notowaniom pomagały lepsze PMI dla przemysłu. W drugiej części dnia, bliżej otwarcia giełd w USA, zaczął przeważać kolor czerwony i WIG20 skończył dzień blisko 0,5 proc. spadkiem. Jak to sugerowaliśmy odbicie było wątłe i niewiarygodne i wróciliśmy do trendu spadkowego - powiedział Krystian Brymora.



W I wyliczeniu podano, że indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w IX 53,7 pkt. wobec 51,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca.

- Na rynki wróciły obawy o drugą falę pandemii, napływają wypowiedzi bankierów centralnych z Fed, w których podkreślają długą ścieżkę powrotu gospodarek do normalności, co po wzrostach od początku marca daje pretekst do korekty - dodał.

Ocenił, że najbliższym wsparciem dla WIG20 jest poziom 1.660 pkt., przy czym spodziewa się we wrześniu dalszych spadków.

- Patrząc na poszczególne komponenty WIG20 i nadchodzący debiut Allegro, to wydaje się, że duże spółki mogą w najbliższym czasie pozostawać pod pewną presją. Stawiamy na małe i średnie firmy - powiedział Brymora.

- Gwiazdą dzisiejszej sesji zdecydowanie był Biomed Lublin, który przy rekordowych obrotach 340 mln zł zyskał blisko 40 proc. Czynnikiem zapalnym był komunikat o tym, że spółka, jako pierwsza na świecie ma skuteczny lek na COVID-19, przy czym nie jest to potwierdzone badaniami klinicznymi - dodał.

Zwrócił uwagę, że poza Biomedem spółki uważane przez analityków za beneficjentów pandemii, nie radziły sobie w środę dobrze, choć we wrześniu nadal lepiej wypadają niż rynek, średnio rosnąc o około 15 proc. Jego zdaniem, są one wspierane przez uzasadniony powrót obaw związanych z pandemią.

Na środowym zamknięciu WIG20 stracił 0,45 proc. osiągając poziom 1.685,4 pkt., WIG zniżkował o 0,53 proc. do 48.482,58 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,38 proc. do 3.450,09 pkt., a sWIG80 spadł o 1,16 proc. do 14.040,02 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1.214 mln zł, z czego 696 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największe obroty na GPW i jednocześnie największe w historii spółki wystąpiły na akcjach Biomedu-Lublin (341 mln zł). Na drugim miejscu, z obrotami o ponad połowę mniejszymi znalazł się Play (153 mln zł).

Przy zdecydowanie najwyższych obrotach na GPW Kurs Biomedu na zamknięciu zyskał 36 proc. do 21,3 zł i znalazł się najwyżej od miesiąca. W ciągu dnia cena akcji zwyżkowała nawet o ponad 50 proc.

Wzrosty rozpoczęły się w trakcie środowej konferencji prasowej dotyczącej zakończenia pierwszego etapu produkcji polskiego leku na COVID-19. Zarząd spółki biotechnologicznej poinformował, że wstępne badania laboratoryjne potwierdzają jego skuteczność, ale potrzebne do rejestracji badanie kliniczne z udziałem pacjentów ma rozpocząć się w IV kwartale. Rejestracja i komercjalizacja leku mogą zająć od kilku do kilkunastu miesięcy.

WIG20 przez większą część dnia utrzymywał się nad kreską, przejściowo rosnąc o ponad 1 proc. Po wyznaczeniu dziennego maksimum około godz. 11, zaczął kierować się w dół i przed godz. 16 był już na minusie.

Zniżkowy trend przybrał także S&P 500, który w momencie zamknięcia warszawskich notowań tracił 0,3 proc. Niemiecki DAX rósł w tym czasie o 0,8 proc.

10 z 15 indeksów sektorowych notowanych na GPW zakończyło dzień na minusie, a najmocniej zniżkowało górnictwo - o 4,7 proc. Indeks leków zyskał ponad 9 proc. za sprawą silnego wzrostu Biomedu-Lublin.

Spadkom w WIG20 przewodziły JSW - w dół o 7,2 proc. i KGHM - o 4,7 proc. Jak ocenił Brymora, są to spółki cykliczne, które w ostatnim czasie rosły, przez co takie ruchy nie powinny dziwić i nie należy przywiązywać do nich dużej wagi.

O 4 proc. zniżkował Alior, a o 3 proc. Tauron.

Wśród małych i średnich spółek zniżkowały głównie: Cormay - o 8 proc., BoomBit i AmRest - po 6,5 proc., Harper Hygienics - o 6 proc., oraz Ciech i PCC Rokita i Polimex - po 5 proc.

Poza Biomedem-Lublin, wzrostami wyróżniły się Idea Bank - o 6,5 proc. i Getin Holding - o blisko 5 proc., a także Eko Export - o 5,3 proc. i PlayWay - o 3,6 proc.

Eko Export poinformował o podpisaniu porozumienia do strategicznej, wieloletniej umowy o współpracy bieżącej z partnerem Kazachstańskim w zakresie zwiększenia rok do roku o 50 proc. ilości zakupionej mikrosfery w roku 2021.

Z kolei prezes PlayWay Krzysztof Kostowski poinformował, że liczy na to, że w pierwszej połowie 2021 roku odbędzie się dużo istotnych dla grupy premier gier, w tym m.in. "Builders of Egypt", "Mr. Prepper" czy "Succubus".

Przy drugich za Biomedem obrotach w mWIG40 (29 mln zł) o 1,6 proc. wzrósł Mercator Medical. Zarząd spółki ocenia, że że wpływ pandemii wciąż jest bardzo korzystny dla grupy i spodziewa się kontynuacji tego trendu w kolejnych kwartałach - wynika z wypowiedzi przedstawicieli zarządu podczas środowej prezentacji na GPW Innovation Day. Wpływ wprowadzonych wyższych cen w segmencie produkcji ma być widoczny w wynikach kolejnych miesięcy, mogą także wzrosnąć ceny w segmencie dystrybucji.