Biomed Lublin rozważa produkcję szczepionki przeciw COVID-19

Podejmujemy kontakty szczególnie z polskimi instytucjami i naukowcami, którzy pracują nad rozwojem szczepionki przeciw COVID-19. Mamy zaplecze do pracy z patogenami i bardzo uważnie przyglądamy się temu, co się dzieje w obszarze rozwoju szczepionek przeciwwirusowych - mówi w rozmowie z WNP.PL Piotr Fic, p.o. prezesa Biomedu Lublin, spółki, której wycena od kilku dni mocno rośnie na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

- Potrzebny jest lek dla osób, które zostały zainfekowane, mają objawy choroby, w związku z tym nie można ich zaszczepić. Immunoglobulina może być także podawana tym, którzy nie mogą lub nie chcą się zaszczepić, a także osobom, u których szczepienia nie przyniosły oczekiwanego efektu w postaci odporności organizmu. To ważne uzupełnienie szczepień i jeden z podstawowych elementów wspierających walkę z chorobą COVID-19 na wczesnym etapie jej występowania. Lek zawierający przeciwciała specyficzne ma jeszcze jedną ważną cechę. Jego skład w naturalny sposób może się zmieniać w czasie, co ma znaczenie w przypadku pojawiania się mutacji wirusa.Chodzi o to, że lek wytworzony z osocza nowych ozdrowieńców będzie zawierał najaktualniejsze immunoglobuliny zdolne neutralizować odmianę wirusa panującą w danym momencie. Tak więc lek krocząco i na bieżąco będzie mógł być dostosowywany do sytuacji epidemicznej.- W momencie, gdy trwa pandemia, wyprodukowanie leku, który może być stosowany przeciw rozprzestrzeniającej się chorobie, może przynieść natychmiastowe efekty ekonomiczne. Zwłaszcza, że w procedurze specjalnej, tzw. covidowej, zgodnie np. z prawem farmaceutycznym, minister zdrowia ma prawo dopuścić leki na specjalnych warunkach, w specjalnych sytuacjach, jeszcze przed zakończeniem procesu rejestracji. Ale wiadomo, że pandemie trwają określony czas.Nie musi więc to być tylko jednorazowy zastrzyk gotówki. Dzięki doświadczeniom uzyskanym w czasie pandemii w zakresie tego, co trzeba zrobić, żeby skutecznie zbierać osocze, jak współpracować z regionalnymi centrami krwiodawstwa, jak analizować osocze, które później posłuży do wytworzenia leku przeciwko konkretnemu patogenowi itd., możemy stworzyć infrastrukturę lepiej przygotowaną na szybką reakcję w przypadku zagrożeń epidemicznych w przyszłości.- Naszą misją jest produkcja leków biologicznych, w oparciu o organizmy chorobotwórcze, wytwarzanie szczepionek i innych preparatów w oparciu patogeny. Jak bowiem widać, zagrożenie epidemiczne stale jest aktualne. Natomiast leki wytworzone na bazie np. bakterii nie muszą służyć tylko do zapobiegania chorobom zakaźnym. Przykładem jest Onko BCG, lek wytwarzany przy użyciu prątków gruźlicy, stosowany w terapii nowotworu pęcherza moczowego.To on, obok szczepionki przeciwgruźliczej BCG jest naszym flagowym produktem. Oba te produkty, uzupełnione o Distreptazę i leki osoczopochodne, stanowią fundament rozwoju firmy w przyszłości.- Produkowaliśmy szczepionki różnego typu, w innej technologii w stosunku do tych, o których jest teraz tak głośno. Niemniej, mamy zaplecze do pracy z patogenami i jest oczywiste, że bardzo uważnie przyglądamy się temu, co się dzieje w obszarze rozwoju szczepionek przeciwwirusowych. Nikogo nie powinno dziwić, że podejmujemy kontakty szczególnie z polskimi instytucjami i naukowcami, którzy pracują nad rozwojem szczepionki przeciw COVID-19. Rozważamy różne scenariusze.Moim zdaniem jednak nie ma szans na wyprodukowanie polskiej szczepionki wcześniej niż za rok, a to i tak bardzo optymistyczny scenariusz w jakimkolwiek wydaniu, czy mówimy o firmie Polfa Tarchomin, Mabion czy jakiejkolwiek innej. I to nawet, gdyby to był produkt na licencji.Szczepionki mRNA mają bardzo dużą przyszłość, kłopot polega na tym, że są one bardzo niestabilne. Wymagają specjalnego traktowania pod względem m.in. temperatury, a to wymaga odpowiedniego sprzętu, wiedzy i produkcyjnego doświadczenia. Szczepionki te łatwo jest stworzyć na poziomie laboratoryjnym, ale dużym wyzwaniem jest później utrzymanie stabilności wytworzonego produktu. Z kolei opracowanie i wytworzenie szczepionki białkowej trwają nieco dłużej, ale dużo łatwiejsze jest jej utrzymanie i dużo łatwiejsza jest produkcja. Dzisiaj w Polsce raczej niewielu producentów może myśleć o zapleczu do pracy z mRNA.Warto też pamiętać, że oprócz dofinansowania potrzebna jest odpowiednia wiedza i infrastruktura. Konkludując, przyglądamy się rynkowi, nawiązujemy kontakty, a gdyby zapadały istotne decyzje o to poinformujemy o nich w formie, do której zobowiązuje nas bycie spółką giełdową.- Można przypuszczać, że do końca roku powinniśmy uporać się z pandemią, co oznaczałoby, że wytwarzanie szczepionki pod koniec tego roku byłoby produkcją służącą raczej zapobieganiu temu, co będzie w przyszłości. Generalnie to jest właśnie nasze myślenie. Chcemy tworzyć rozwiązania, które nie są odpowiedzią tylko i wyłącznie na potrzeby chwili. Preferujemy podejście systemowe a ad hoc-owe.Chcielibyśmy, aby z tego, co robimy, wynikały długoterminowe korzyści. Jeśli więc zdecydujemy się inwestować w rozwiązania dotyczące produkcji szczepionki przeciwwirusowej, przeciwgrypowej czy jakiejkolwiek innej, przedsięwzięcie będzie przygotowane na sytuację, w której wirus będzie mutował i trzeba będzie szybko reagować, produkując uaktualnienia do profilu wirusa w danym sezonie.- Onkologia, to najwyższa półka biznesu farmaceutycznego. Apogepha to niemiecka firma specjalizująca się w lekach urologicznych. Niemcy to jeden z największych rynków europejskich a rak pęcherza moczowego jest w dziesiątce najczęściej występujących nowotworów na świecie. Wg WHO liczba jego przypadków do 2040 roku niemal podwoi się. Dopuszczenie do obrotu leku przez Paul-Ehrlich-Institute, który jest organem rejestrującym leki biologiczne w Niemczech, otwiera drogę na inne rynki. Wspólnie złożyliśmy dokumentację w celu rejestracji Onko BCG w Niemczech i Szwajcarii.Nasz niemiecki partner postanowił również sfinansować nam wkład własny do wniosku dotacyjnego, dotyczącego budowy nowej linii produkcyjnej tego leku. Mamy nieruchomość w Lublinie, która jest zdolna pomieścić zdolności produkcyjne dla Onko BCG sięgające docelowo ponad milion opakowań tego leku rocznie. Mamy potencjał stać się globalnym graczem, jeśli chodzi o leki przeciwnowotworowe na raka pęcherza moczowego.