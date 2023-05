Biotechnologiczna spółka niemrawo zadebiutowała na rynku głównym GPW

W poniedziałek (22 maja) na rynku głównym warszawskiej giełdy zadebiutowała biotechnologiczna spółka Urteste, która przeniosła notowania z rynku NewConnect. Z emisji nowych akcji pozyskano 29,6 mln zł.

Urteste to polska spółka biotechnologiczna opracowująca innowacyjną technologię umożliwiającą rozpoznawanie chorób nowotworowych przy zastosowaniu unikalnej analizy próbek moczu.

Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2021 roku. Na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przeniesione zostały wszystkie akcje już istniejące i notowane na NewConnect oraz prawa do akcji (PDA) nowej emisji serii E. Cena emisyjna praw do akcji wyniosła 110 zł, cena odniesienia dla akcji przeniesionych z NewConnect to 134 zł.

Do 1,14 mln akcji notowanych dotychczas na NewConenct na głównym rynku dołączy 269 tys. nowych akcji serii E. Spółka zamierza pozyskane z emisji środki (29,6 mln zł) przeznaczyć na doprowadzenie do sfinansowania badań klinicznych oraz procesu certyfikacji Panuri (testu na raka trzustki - priorytetowego projektu spółki) oraz sprzedaży technologii partnerowi strategicznemu.

W pierwszej godzinie poniedziałkowego (22 maja) handlu notowaniom debiutanta towarzyszą niskie obroty, które potęgują silne wahania kursu. Akcje przeniesione tracą około 6 proc. (kurs 125 zł, przy 62 tys. zł obrotów), natomiast PDA znajdują się na poziomie odniesienia (110 zł, przy 40 tys. zł obrotów).

Debiut Urteste to siódmy w roku 2023 na warszawskiej giełdzie, ale za każdym razem była to procedura przeniesienia notowań z rynku NewConnect. Największym akcjonariuszem spółki jest Adam Lesner, przewodniczący Rady Naukowej oraz główny pomysłodawca technologii posiadający 21,2 proc. akcji (po rejestracji akcji emisji E będzie posiadał 17,2 proc., co wciąż będzie największym pakietem w jednych rękach).

