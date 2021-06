Bitcoin musi szukać ratunku w energii odnawialnej

W ostatnich tygodniach rozgorzała dyskusja na temat ilości energii zużywanej przez sieć bitcoin. Rozpoczął ją Elon Musk, który w połowie maja zdecydował o wstrzymaniu przyjmowania płatności w BTC przez Teslę, podkreślając przy tym negatywny wpływ kryptowaluty na środowisko. Zaraz po tym pojawiło się wiele komentarzy z różnych stron, popierających bądź krytykujących stanowisko założyciela Tesli. Kontekst energochłonności bez wątpienia przyczynił się do gwałtownych spadków notowań kryptowaluty w ostatnim czasie i będzie miał wpływ na postrzeganie tego aktywa w przyszłości - wskazuje Krzysztof Raś, wiceprezes Bitpandy.

99,95 proc. mniej energii

W kierunku OZE

- Charakter technologii blockchain pozwala na jej ciągłe udoskonalanie. Nie mam wątpliwości, że wraz z rozwojem tego sektora pojawiać się będzie jeszcze więcej innowacji i ulepszeń - mówi wiceprezes Bitpandy.Krzysztof Raś dodaje, że na ten moment sieć ethereum, drugiej najpopularniejszej kryptowaluty, pobiera około 50 proc. mniej energii niż bitcoin. W najbliższym czasie może się to jednak zmienić. W nadchodzących miesiącach sieć ethereum ma przejść na algorytm konsensusu proof of stake (PoS). PoS to zestaw reguł rządzących konsensusem w sieci blockchain, który ma być bardziej energooszczędny niż obecny algorytm proof of work (PoW), z którego korzysta również bitcoin. Według ostatnich prognoz, ethereum 2.0 oparte na konsensusie PoS, będzie zużywać aż o 99,95 proc. mniej energii.Do tej pory to głównie praktyczne zastosowania sieci ethereum, od inteligentnych kontraktów po zdecentralizowane finanse, przekonywały inwestorów do zwrócenia się w stronę tej kryptowaluty. Uważa się jednak, że aktualizacje technologiczne sieci i przygotowania do wersji 2.0 ethereum jeszcze bardziej zwiększą jej popularność i wykorzystanie.Krzysztof Raś zauważa, że jednym z oczywistych rozwiązań jest przejście na energię odnawialną. Zmniejszyłoby to ślad węglowy bitcoina i zmusiłoby inne sektory do poszukiwania bardziej ekologicznych i wydajnych rozwiązań. Jeśli do działania blockchain na całym świecie wykorzystalibyśmy odnawialne źródła energii, branża kryptowalutowa stałaby się całkowicie neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla.- Wprowadzony niedawno dokument „Crypto Climate Accord” to krok we właściwym kierunku. Jest to porozumienie klimatyczne podpisane przez organizacje zajmujące się kryptowalutami, dla którego inspiracją było porozumienie paryskie. Takie inicjatywy mogą znacznie przyczynić się do zrównoważonego rozwoju naszej branży – i potrzeba ich więcej. Jeśli chcemy rozwiązać ten problem, potrzebna będzie również pomoc ze strony władz, które powinny rozpocząć finansowanie innowacyjnych rozwiązań. Na przykład poprzez zachęcanie do współpracy specjalistów w dziedzinie nauk ścisłych, którzy mogliby opracować zaawansowany technologicznie sprzęt, zużywający mniej energii elektrycznej, a jednocześnie gwarantuje odpowiednią wydajność - podsumowuje Krzysztof Raś.