Bitcoin na rozdrożu. Jedni wieszczą cenę 100 tys. dolarów, inni ostrzegają

Notowania bitcoina w nowym roku testują minima cenowe z września roku ubiegłego, a obrona toczy się w okolicy newralgicznego poziomu 40 tys. dolarów. Perspektywy dla najpopularniejszej kryptowaluty są obecnie bardzo rozbieżne.

Krecia robota celebrytów

Wycena bitcoina mocno ucierpiała po tym, jak wywołane przez zamieszki przerwy w dostawie prądu uderzyły w kazachski przemysł wydobycia kryptowalut. Trwający kryzys polityczny, który doprowadził do zamieszek i napięć w kraju, miał więc niezamierzony wpływ na bitcoina.Warto tu przypomnieć, że, gdy w 2021 roku władze Chin zakazały kopania kryptowalut, znacząca część tych kopalni przeniosła się do Kazachstanu. To - ku zaskoczeniu wielu postronnych obserwatorów - uczyniło z tego kraju drugiego - po Stanach Zjednoczonych - drugiego światowego wydobywcę kryptowalut (z udziałem około 18 proc.). Właśnie z tego powodu problemy w Kazachstanie zachwiały notowaniami bitcoina.Ostatnia słabość bitcoina udziela się także pozostałym kryptowalutom. Przykładowo ethereum od początku roku potaniało już o prawie 10 proc. Notowaniom najpopularniejszych kryptowalut z pewnością nie służy aktywność niektórych celebrytów.Celebrytka Kim Kardashian i legenda boksu Floyd Mayweather Jr. staną niebawem przed amerykańskim sądem – są oskarżeni o oszukanie inwestorów poprzez promowanie inwestycji w kryptowaluty.Jak wynika z pozwu, celebryci reklamowali tokeny ethereum w celu wywindowania ich ceny i osiągnięcia zysku kosztem swoich fanów inwestujących za ich namową. W USA tego typu działanie jest sprzeczne z prawem.Kardashian promowała ethereum na swoim Instagramie (miała wówczas 250 milionów obserwujących). W świetle amerykańskiego prawa aktywność ta spełniała znamiona płatnej reklamy. Mayweather natomiast promował ethereum na swoich bokserkach między innymi podczas pokazowej walki z youtuberem Loganem Paulem w czerwcu zeszłego roku.Z pewnością takie podejście nie działa pozytywnie na postrzeganie kryptowalut przez poważnych inwestorów, którzy lokują swoje pieniądze na podstawie analizy inwestycyjnej, a nie reklamowej aktywności gwiazd internetu.Reasumując – przyszłość bitcoina pozostaje niepewna. Aktywo wskazywane jako "cyfrowe złoto" zdaniem wielu ekspertów może okazać się narzędziem ochrony przed inflacją, jednak ryzyko inwestycyjne jest na tyle duże, że ochrony może niebawem potrzebować kapitał zainwestowany w tę klasę aktywów.