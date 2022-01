Bitcoin najniżej od lipca 2021 roku. W tle Rosja, drożejące złoto i korekta na Wall Street

Najpopularniejsza kryptowaluta z hukiem przebiła w piątek istotny poziom wsparcia, czyli 40 tys. dolarów i znajduje się najniżej od lipca 2021 roku. Słabość bitcoina jest pochodną kilku czynników, między innymi korekty w amerykańskim sektorze technologicznym czy planów Rosji zakazujących wydobycia i handlowania kryptowalutami.

Bitcoin stracił od początku 2022 roku 15 proc. wartości, obecna wycena cyfrowego aktywa jest najniższa od lipca 2021 roku.

Od historycznych szczytów z listopada cena kryptowaluty spadła już o prawie 40 proc.

Powodów słabości jest wiele, ale najnowsze niepokojące wieści napłynęły z Rosji, która zamierza zakazać wydobywania i handlowania kryptowalutami.

Nie pomógł Musk, nie pomaga Wall Street

Analitycy zwracają uwagę, że bitcoin nie reaguje nawet na pozytywne informacje.

- Entuzjazmu nie wywołał Elon Musk, który wprowadził płatności dogecoinem do Tesli. Wprawdzie to tylko meme coin, ale to wdrożenie oznacza kolejny krok na drodze do szerokiej adopcji kryptowalut - wskazuje Piotr Zając, główny analityk rynkowy w polskim oddziale CMC Markets.



Delikatnie drożeje złoto (wyceniane na około 1830 dolarów za uncję) i zyskuje amerykański dolar - to oznacza wzrost awersji do ryzyka i poszukiwanie przez inwestorów bezpiecznych przystani.



Nie bez znaczenia jest także zachowanie indeksów na Wall Street, zwłaszcza tego grupującego spółki technologiczne. Nasdaq od początku roku stracił już 10 proc., indeks szerokiego rynku S&P500 stracił w analogicznym czasie niespełna 6 proc.

Rosja grozi palcem, bitcoin nurkuje

Oliwy do generującego spadki ognia dolał także rosyjski bank centralny, który chce podążyć śladem Chin.

Bank Centralny Rosji ogłosił, że rozważa wprowadzenie powszechnego zakazu używania i wydobywania kryptowalut na terytorium Rosji, w celu zapobieżenia zaburzeniom stabilności systemu finansowego i suwerenności polityki pieniężnej.



Rosja od lat podchodzi sceptycznie do kryptowalut, twierdząc, że są narzędziem do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Zdaniem Rosyjskiego Banku Centralnego noszą one cechy piramidy finansowej i zagrażają stabilności finansowej kraju.



Rosjanie aktywnie przymierzają się do wyemitowania cyfrowego rubla.



