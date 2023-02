Bitcoin powoli wraca do łask i znów staje się królem kryptowalut

Z danych opublikowanych przez europejską platformę transakcyjną zlokalizowaną w Luksemburgu Bitstamp wynika, że zaledwie w ciągu 24 godzin notowania bitcoina wzrosły o 10 procent. Obecnie jego wycena to prawie 25 tysięcy dolarów.

Na rynku kryptowalut widać zdecydowane ożywienie. Fundusze inwestycyjne, banki, ale także indywidualni inwestorzy znów zaczęli poszukiwać alternatywy dla lokowania nadwyżek gotówki w surowce, metale szlachetne, w tym zwłaszcza złoto i platynę. Wysokie stopy procentowe, które od kilku miesięcy obowiązują w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii czy strefie euro są znacząco niższe od inflacji na tych rynkach, stąd trzymanie środków w bankach nie jest atrakcyjne biznesowo.

Opadły także duże emocje związane z upadkiem, w połowie listopada 2022 roku, platformy handlu kryptowalutami FTX , która sztucznie zawyżała wartość emitowanego przez siebie tokena własnymi aktywami i portfelem zarządzanym w imieniu klientów. Manipulacje, związane z wycenami rynkowymi i wyprowadzaniem poza system setek milionów dolarów w ciągu każdego miesiąca, doprowadziły do spektakularnego bankructwa.

Bitcoin znów staje się atrakcyjnym obiektem inwestycyjnym

Prezes zarządzający FTX Trading Sam Bankman-Fried uciekł na Bahamy, gdzie został zatrzymany przez miejscową policję i poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych. Wczoraj, po wpłaceniu 250 milionów dolarów kaucji, został zwolniony z aresztu i będzie odpowiadał z wolnej stopy podczas procesu o oszustwa finansowe i narażenie klientów na wielomiliardowe straty.

W momencie największego zamieszania związanego z FTX cena bitcoina spadła poniżej 15,5 tysiąca dolarów. Jednak od tego czasu powoli jego notowania zwyżkują. Paradoksalnie dobrą informacją, wpływającą na wycenę, była decyzja amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) o wprowadzeniu ograniczenia w swobodnym handlu kryptowalutami.

Wycena bitcoina w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosła prawie o 60 procent

W przypadku najbardziej znanych walut zmiany będą praktycznie kosmetyczne, co powinno dodatkowo zachęcać do kupna.

Z danych opublikowanych w czwartek przez europejską platformę handlu Bitstamp działającą w Luksemburgu kurs bitcoina w ciągu 24 godzin wzrósł o 10 procent do około 24,5 tysiąca dolara. Oznacza to odbicie w okresie ostatnich trzech miesięcy o prawie 60 procent. Dobrze się zachowuje ethereum, które także w ciągu jednego dnia wzrosło o 9 procent do 1690 dolarów.

Ethereum także bardzo dobrze sobie radzi na światowych giełdach

Warto przypomnieć, że w okresie pandemii w 2021 roku bitcoin zanotował historyczny rekord, kiedy był wart około 68 tysięcy dolarów.

Zobacz naszą rozmową ze Zbigniewem Jagiełłą, byłym prezesem PKO BP

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl